Hoy presentan una denuncia por 130 paraguayos que cobran pensiones

10

2,372 total views, 2,372 views today

En TN central expusieron otro caso de un paraguayo de nombre, Cornelio de Jesús Bernal que cobra pensiones en nuestra provincia y que es funcionario público en el gobierno de Paraguay.

El tío del presidente del Paraguay cobra pensiones por Argentina.

El ex diputado nacional, Martín Hernández, quien participara en un reportaje donde denunciaban ciudadanos paraguayos cruzando a Formosa para cobrar la IFE, dijo al respecto que: “Nos duele saber que muchos formoseños no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y tampoco los créditos de Nación, y que ese dinero se lo terminan llevando al extranjero personas que no viven en nuestra provincia. No nos interesa la polémica, ni las peleas, queremos proteger a los formoseños y a su vez, frenar la continuidad del fraude previsional y fiscal”.

Agregó además que: “Por eso, en vez de contestar o seguir una discusión sin sentido, invito al gobierno provincial y por su intermedio al gobierno nacional, a pedir juntos el cruzamiento de padrones del #IFE con los padrones de los beneficios de emergencia que se están dando en el Paraguay por la pandemia, y dar de baja a los que están cobrando en los dos países, porque es una prueba contundente de la ilegalidad“.

“Hay varias causas penales en el juzgado Federal con sede en Formosa, denunciamos a mas de 5 mil extranjeros, hay miles de imputados, hay procesados y más de mil constataciones de Gendarmería ordenadas por el Juez donde se detectaron domicilios inexistentes o falsos”.

El paraguayo Bernal tiene domicilio en el Bio. Juan Domingo Perón, en la manzana 6 parcela 6 y cobra en la sucursal del Banco Formosa de Comandante Fontana.Explicó que: “Por estas actuaciones logramos dar de baja a 3600 extranjeros que cobraban de manera ilegal de los padrones del ANSES cuando contábamos con un organismo comprometido. Lamentablemente no se pudo continuar con el trabajo coordinado“.

La reacción del gobierno es inentendible, “Queremos ayudar”

Quienes nunca vivieron en el país y cobran beneficios argentinos con DNIs truchos, van a quedar en evidencia cuando se crucen los padrones de Anses con el de beneficiarios de Ñangareko y Pytyvo de Paraguay, que son programas de asistencia económica por la pandemia”.

Hernández dijo que la reacción del gobierno es inentendible, “Queremos ayudar” aseguró y dijo que, “Mañana a la mañana vamos a presentar el listado de 130 personas en el juzgado federal. Hay dos subsidios paraguayos que hoy pagan en Paraguay”

Paraguay brindo todos los datos de pensionados de ese país pero el ANSES de Argentina no

La presentación la harán con el apoderado de la UCR, Dr. Gabriel Hernández quien en un reportaje a TN, dijo que el gobierno de Paraguay brindo todos los datos de pensionados de ese país pero el ANSES de Argentina no.

En la edición central de TN, expusieron el caso de Cornelio de Jesús Bernal, quien no tuvo problemas en contar que tiene domicilio en la manzana 6, parcela 6 del Juan Domingo Perón pero que no pudo venir a cobrar la pensión los primeros días del mes porque la cuarentena lo agarró en su casa de Alberdi.

Cornelio cobra en el anexo del Banco Formosa de Comandante Fontana y según el cronograma le toca los días 1/abril, 4/Mayo y 1/Junio y también es empleado del Ministerio del Salud Pública del Paraguay.

El Comercial

Comments

comments