Frontera norte caliente: Detienen en Paraguay a dos funcionarios de la Aduana con dinero de planes sociales argentinos

Dos funcionarios de la Aduana argentina fueron detenidos este miércoles 20 de mayo con casi 600.000 pesos en una mochila pertenecientes al pago de planes sociales cobrados en cajeros automaticos de Misiones.

El dinero estaba distribuido en pequeños fajos en cuyo interior también tenía una tarjeta de débito y tres comprobantes emitidos por el cajero automatica detallando las operaciones de extraccion de paraguayos subsidiarios de aportes sociales de argentina.

Los funcionarios aduaneros aprehendidos son Leandro Andrés Rodríguez y Luis Alberto Romano, ambos de nacionalidad argentina, quienes se encargaban de cobrar los aportes de los beneficiarios ya que podían circular sin inconvenientes en zona de fronteras por ser funcionarios de aduanas y posteriormente los traían hasta nuestro país para entregarlas a los beneficiarios.

En el país sacan documentos argentinos para conseguir planes sociales, omo no pueden entrar por el coronavirus, los detenidos les estaban llevando el dinero de manera irregular y cobraban una comisión.

Formosa

Esta situación se repite en toda la frontera del norte del pais, el dia de hoy jueves en Formosa presentaron una denuncia por 130 paraguayos que cobran pensiones y mas tarde el abogado Gabriel Hernandez amplió su denuncia y solicitó la suspensión preventiva del pago de la IFE a las personas que cobran igual beneficio en Paraguay.

El tío del presidente del Paraguay cobra pensiones por Argentina.

El ex diputado nacional, Martín Hernández, quien participara en un reportaje donde denunciaban ciudadanos paraguayos cruzando a Formosa para cobrar la IFE, dijo al respecto que: “Nos duele saber que muchos formoseños no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y tampoco los créditos de Nación, y que ese dinero se lo terminan llevando al extranjero personas que no viven en nuestra provincia. No nos interesa la polémica, ni las peleas, queremos proteger a los formoseños y a su vez, frenar la continuidad del fraude previsional y fiscal”.

Hay varias causas penales en el juzgado Federal con sede en Formosa, denunciamos a mas de 5 mil extranjeros, hay miles de imputados, hay procesados y más de mil constataciones de Gendarmería ordenadas por el Juez donde se detectaron domicilios inexistentes o falsos”.

El paraguayo Bernal tiene domicilio en el Bio. Juan Domingo Perón, en la manzana 6 parcela 6 y cobra en la sucursal del Banco Formosa de Comandante Fontana.Explicó que: “Por estas actuaciones logramos dar de baja a 3600 extranjeros que cobraban de manera ilegal de los padrones del ANSES cuando contábamos con un organismo comprometido. Lamentablemente no se pudo continuar con el trabajo coordinado“.

Jujuy

Este domingo 17 el gobernador de Jujuy Gerardo Morales anunció que fueron detenidos 17 ciudadanos bolivianos que ingresaron ilegalmente al país, por la zona fronteriza de La Quiaca, para cobrar planes sociales ingresando de forma irregular y violando el “aislamiento” para beneficiarse de planes sociales que se ofrecen en ese país. Morales denunció que los detenidos utilizaban una “residencia trucha” para cobrar ayuda social y calculó que en esa situación se encuentran cerca de 2.500 bolivianos.

Orlando Ramirez

