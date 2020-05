Luna durísima contra la Emergencia Económica, en cuyo tratamiento la censuraron

36

1,006 total views, 1,006 views today

La diputada provincial de Juntos por el Cambio – UCR Noelia Luna, que fuera impedida de hacer uso de la palabra en el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, que fuera aprobada con los votos del PJ en la primera histórica sesión mixta del jueves en la Cámara de Diputados de la Provincia, en declaraciones a la prensa, lamentó que nuevamente se aplicó autoritaria e irresponsablemente el “todo vale” en una sesión que debió ser histórica, representativa y democrática.

La sesión fue manchada por quienes siempre quieren descargar sus culpas en otros, sin hacerse nunca cargo de nada, por aquellos que no dejan expresar a los que no opinan como ellos, aunque sean representantes del pueblo igual que ellos. ¿Si no dejan opinar a un representante del pueblo, ni dejan fundamentar su voto al presidente de un interbloque, nada más y nada menos en lo que debería ser el templo de la Democracia, en el recinto del parlamento, que pueden esperar el resto de los ciudadanos?, alertó la legisladora radical.

“La chicaneada, las descalificaciones, las mentiras, las calumnias, usar el drama que genera el COVID19, “todo vale” a la hora de quedar bien con el jefe”

Mirá También:

Hablan que nos debería dar vergüenza hablar mal de Formosa, cuando al contrario a pesar de las diferencias de pensamiento, siempre pusimos a Formosa en primer lugar, y ahí estuvimos para acompañar las medidas sanitarias que nos permiten hoy gozar de un status privilegiado y ojalá se sostenga en el tiempo, porque es fácil decir “el modelo formoseño” hace años que viene planificando una salud publica ejemplar, cuando lo que menos les importó fue la salud, sino miremos solo lo ocurrido en el HAC, estamos hablando de una investigación sobre malversación de fondos públicos de parte de quien hasta hace días era parte del ejecutivo y sus dependientes también eran representantes de este Gobierno, y de este Modelo. La situación el interior provincial en materia de salud, es deplorable, cuestionó Noelia Luna.

La vergüenza la deberían tener ellos

La vergüenza la deberían tener ellos, porque seamos realista y lo dialogamos con muchos productores, y empresarios locales, la provincia, no alcanza a cubrir el 10% del sueldo de los trabajadores estatales, estamos hablando de una provincia que depende en el orden de más del 90% de la coparticipación, quiere decir que nuestra industria es muy pobre, y ahí también está metido el modelo formoseño, que durante su vigencia se dedicaron a destruir el aparato industrial provincial, porque si miramos al pasado cuando había algo, luego del ingenioso proyecto, todo se fue fundiendo, recordó Luna.

A nuestros jóvenes que fueron a buscar trabajo en otro lado, tristemente hoy los vemos abandonados en la ruta esperando se dignen dejarlos ingresar

La salida laboral para nuestros jóvenes esta en buscar oportunidades en otras ciudades del país, y hoy tristemente los vemos varados en los accesos a Formosa, esperando poder ingresar a realizar la cuarentena y luego a la buena de Dios, porque el Estado no tiene capacidad para resolver, la industria esta fundida, no hay fuente laboral privada, pero seguramente el ingenio y la magia va venir nuevamente del gasto fiscal, más impuestos, más dureza para aquellos que aportan al Estado con el pago de los mismo, analizó.

Lo estamos viendo claramente desde hace días, ahora cobra fuerza lo que antes no importaba, porque el Peronismo-Kirchnerismo o del color que deseen ser, de acuerdo a la circunstancia, la óptica de gobierno, es gastar más lo de lo que tienen o de lo que el sector privado produce, total a impuestazos podemos seguir manteniendo todo el andamiaje, casi casi un pensamiento comunista, aseguró.

La orden es callarnos a como dé lugar

Están muy preocupados por lo que ocurra dentro del Radicalismo, o por las cuestiones ideológicas propias de mi partido, si tanto desean discutir eso les llevo las fichas de filiación y también la bandera, total para ellos eso es fácil y vengan al comité a discutir esas cuestiones, aca se puede hablar, por lo pronto deberían gobernar que es su actual obligación ya que es muy flojita su acción, ironizó.

Ya lo dije en la última sesión, no tengan miedo al debate de ideas, pero tampoco tengan miedo a admitir que tal vez muchas veces les decimos las verdades que no quieren escuchar, y que la orden es callarnos a como dé lugar, cuestionó.

La sesión mixta debía abrir el debate de como terminar con 31 años de Emergencia Económica, estamos hablando de trabajar todos juntos en materia legislativa que permita a la Provincia recuperar la Industria, trabajar en la creación de posibilidades laborales desde el sector privado, y que conjuntamente con el acompañamiento del estado podamos salir de la Emergencia de una buena vez, y empezar a respetar la división de poderes, sintetizó Noelia Luna.

Comments

comments