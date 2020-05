Mañana cumplimos 3 años en esta noble tarea de mantenernos informados, defendiendo el derecho ciudadano a expresarse y publicar sus ideas

19

El 25 de Mayo de 2017, junto a un grupo de periodistas independientes y trabajadores de prensa, bajo el lema “El pueblo quiere saber de qué se trata” emprendimos en versión digital el hermoso desafió de encarar un emprendimiento periodístico que nos agrupe con los miles de cibernautas y comunicadores sociales oficiosos que todos los días, desde los lugares más remotos aportan su granito para mantener informada a la comunidad y defender los derechos ciudadanos a expresarse libremente y a publicar sin censuras previas sus ideas.

La libertad de expresión y la pluralidad de ideas, son las banderas que nos permitieron dejar expresarse a todos y amplificar la voz y los reclamos de los que no tienen voz.

La tarea no fue sencilla, pero en estos tres años de caminar juntos, gracias a tu acompañamiento alcanzamos metas impensadas. Sabemos que nos falta mucho, muchísimo, pero anhelamos lograrlo y estamos convencidos juntos vamos a lograrlo y a convertirnos en una opción más que ayude a los vecinos sacar sus propias conclusiones.

Sabemos de las dificultades en el difícil propósito de intentar reflejar las dos campanas de una misma realidad que nos propusimos, más en un lugar donde la verdad no siempre es bienvenida, donde pensar diferente no siempre es valorada, donde amplificar las opiniones de los invisibles; no siempre es reconocida, y -mucho menos- donde sabemos que sueñan con vigilar las redes sociales.

Por eso queremos reconocer tu valentía y expresarte nuestro profundo agradecimiento, porque sabemos y nos consta que en este noble apostolado ciudadano, los más mínimos reconocimientos reconfortan, comprometen y dan energías para redoblar los esfuerzos que faltan para ir por más.

Trabajamos juntos desde el portal “Prensa Libre.com”, interactuamos desde el “Grupo Prensa Libre” (18.836), nos comunicamos atreves del Facebook “PreLibre” (5000), y estamos junto a vos desde la fanpage de Prensa Libre (14.459).

Queremos nuevamete darte las mil gracias por el decidido acompañamiento, por ser protagonista, por compartir, interactuar, opinar y ayudarnos a cumplir la tarea de intentar mantener correctamente informados a nuestra comunidad.

Una vez más muchísimas gracias. Sabemos que no es suficiente, pero somos consientes que tampoco es poco lo logrado.

Un fuerte abrazo virtual. Acá tampoco se rinde nadie.

