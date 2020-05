QUE RENUNCIEN LOS GENERALES DE LA POLICÍA DE FORMOSA

26

En Formosa no atienden las Líneas de Emergencias Policiales: 911; 101; 4429000.

Ésto sucede hace poco, desde que hay un nuevo Subjefe y nuevo Jefe del Comando Radioeléctrico. “Se cayó el sistema“, “está colapsado porque atendemos a toda la Provincia”; “Está colapsado por el tema del coronavirus“…

El tema del virus ya es historia vieja; y en la Provincia no hay casos, entonces es dable a entender que hay órdenes al respecto, al menos en mi caso.

Un jerárquico me bautizó como “NÚMERO MOLESTO“…expresión con tremenda carga de violencia de género! Llamo porque se divierten torturándonos la vida, los oídos! Las 24 hs. adentro y afuera del techo de zinc. Los médicos dicen que es grave lo que puede causar en nuestro organismo.

BASTA DE VIOLAR DDHH Y DE TORTURA EN DEMOCRACIA

Éste es un típico ataque mafioso policial, (…) atacan e incomunican. Habría complicidad vecinal (tengo vecinos políticos y favorecidos del sistema). Y una obvia y salvaje inteligencia adentro de la casa y teléfono intervenido, manipulado, caminado, chupado, patrullado, inhibido, clonado?

¿Quién puede vivir así?

NO ATENDER EMERGENCIAS ES ABANDONO DE PERSONA, VIOLENCIA DE GÉNERO, ABUSO DE AUTORIDAD, ¡TORTURA! Y total desprecio por la vida de dos personas.

(AHORA HAY BOCINAS DE MOTOS Y DE AUTOS DE ENFRENTE ALERTANDO: LOS “SOBRINOS ECONÓMICOS” DE MICHA Y OTTI NOS ATORMENTAN Y ESPÍAN POR DINERO? POR DROGAS? POR TESTAFERROS? QUÉ MORAL ES ÉSA DE “CHUPAR” MI CELULAR? Y EL “POLICÍA RETIRADO Y UN JOVEN (MENOR?? )? SON NARCOS? PORQUE ESTO LO HACÍAN LOS NARCOS EN LA NUEVA FSA!!!)

Señor Bobadilla…Usted me citó y no hizo nada por nosotros. Y si sucede el último “peor de los casos”, los muertos les tirarán al Gobernador, que no creo que necesite de estos empoderados matarifes de cuarta. Y SI LLAMO ES PORQUE JAMÁS DEJAN DE AGREDIR. Y HAY PELIGROS. Y TENDRÁ DOS MUERTOS.

M.A.

