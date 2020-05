Admiten que los Intendentes no pueden garantizar ni el pago de sueldos, debido a que el Gobernador se queda con el 90% de la coparticipación provincial

11

El director de Municipios de la provincia, Juan Carlos Gómez, admitió la profunda preocupación por parte de la mayoría de los intendentes del interior de Formosa, ante la difícil situación económica que atraviesan las comunas por lo que los Intendentes analizarían y algunos ya aplicaron recortes en los sueldos de los trabajadores municipales. Insfran se queda con el 90% de la coparticipación que recibe de nación.

Los Municipios de Estanislado del Campo y Subteniente Perín ya rebajaron a $ 2.500 pesos los sueldos de los municipales, desde la oposición y desde el sector que lidera Adrián Bogado, cuestionaron severamente la insensibilidad y el centralismo del Gobierno Provincial.

La verdadera crisis que tienen las comunas del interior es que Insfran del 100% que recibe de nación, solo distribuye el 12%

Nos parece falaz es plantear la crisis de los municipios del interior por la baja de coparticipación, cuando la provincia recibe los fondos de nación, Insfran solo distribuye el 10%, esta es la verdadera crisis que tienen las comunas, aseguró en la HCD el presidente del interbloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate.

La Ley de emergencia lo que hace es limitar las libertades de los ciudadanos y otorga súper poderes al Gobernador, que le permiten manejar como quiere las cuentas públicas, otorgándole un blindaje fenomenal que los pone por encima de los derechos de los ciudadanos, que a la postre son los perjudicados, explicó en el debate parlamentario Osvaldo Zárate. donde luego cuestionó “A Insfran lo que le interesa es controlar todos los resortes de la economía, y someter a todos sin rendir cuentas de nada a nadie“.

No podemos permitir que ningún empleado perciba menos que el salario mínimo vital y móvil, repudió Andraus

La diputada del bloque Floro Eleuterio Bogado Silvia Alejandra Andraus repudió las actitudes de los intendentes en el interior de recortarle los sueldos a los empleados municipales, “No podemos permitir que ningún empleado perciba menos que el salario mínimo vital y móvil. El desafío que nos plantea esta emergencia es la defensa del trabajo y la vida. Hay que reequilibrar la balanza, que las comunidades no queden al margen de lo económico”, sostuvo la legisladora justicialista.

Sobre esta situación, el ex intendente de Herradura, dijo: “En el diálogo permanente que tengo con los intendentes del interior noto una preocupación sobre la situación económica, pero en su mayoría me han trasmitido que harán el sacrificio y el esfuerzo para sostener la fuente de trabajo y los sueldos de los empleados municipales”, ampliando que “la idea es no tocar ningún empleado y tratar de cumplir con la totalidad de los sueldos en lo posible”.

Se hace muy difícil llegar a fin de mes

Juan Carlos Gómez reconoció que muchos municipios “están comprometidos seriamente debido a que (igual que la provincia) dependen fundamentalmente de la coparticipación (el 90% proviene de nación, e insfran se queda con el 90% de lo que recibe), advirtiendo que en esos casos “se hace muy difícil llegar a fin de mes”.

Mientras que hay otras comunas, que “están un poco más aliviadas porque tienen más recaudación y alguna reserva que seguramente hoy la están usando para cumplir con las obligaciones salariales”, añadió.

“Nosotros, lo digo como ex intendente, sabemos que los recursos enviados por la provincia a los municipios a través de la coparticipación es fundamental para el pago de los sueldos, con el cual el gobernador como siempre lo hizo no los va a dejar solos”, sostuvo.

