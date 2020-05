Escándalo en El Colorado: comerciantes se movilizaron ante los atropellos de Edgar Perez y el Ministro Ibañez

700 total views, 700 views today

En la jornada de este martes, un equipo de la Subsecretaria de Defensa al Consumidor de la provincia comandadas por el inefable Edgar Perez y su jefe directo el Ministro de Economía Jorge Ibañez, que llevan mas comercios cerrados y clausurados que el propio Coronavirus, fueron a azotar y cerrar a diestra y siniestra los comercios de la sufrida localidad sureña, que ya se encontraba aislada y con problemas de abastecimiento.

Edgar Pérez denunció en la comisaría local a los comerciantes a los que trató de “inadaptados” y “personajes”

Con la veña de Intendente Mario Brígnole irrumpieron en el pueblo con la soberbia, la altanería, la insensibilidad y el autoritarismo que los caracterizan, y empesaron a clausurar varios supermercados, y cantidad de almacenes de El Colorado.

Clausuraron comercios por no exhibir la lista de precios máximos y por no tener personal exclusivo para dispensar alcohol en gel en la entrada de los locales

En repudio al atropello, inmediatamente desde la Cámara de Comercio organizaron una marcha con bocinazos. Los vehículos recorrieron el centro de la Perla del Sur y terminaron aglomerandose frente a la Comuna local donde se encontraron con el intendente Mario Brígnole a quien le pidieron explicaciones. El jefe comunal habló con la multitud que se encontraba enardecida e indignada por la soberbia actitud de Edgar Pérez quién actúa por expresas ordenes del Ministro Jorge Ibañez.

Anabel Boos, presidente de la Cámara local confirmó la redada de la Defensoría del Consumidor y la clausura de varios supermercados y almacenes de El Colorado. “Como comerciantes nos solidarizamos con los perjudicados, creemos que la clausura de los comercios no es la salida, habría otros caminos a tomar previamente. Estamos en tiempo de crisis donde todos nos vemos afectados y solicitamos a las autoridades que nos presten atención, que nos escuchen, porque no estamos en una situación que amerite el cierre de comercios. Necesitamos trabajar”, explicó Boos.

Las infracciones que derivaron en las clausuras fueron diversas. “Desde mercadería vencida que, obviamente no tiene justificativo desde nuestra Cámara, a protocolos como poner un personal exclusivo para dispensar alcohol en gel en la entrada de los locales. Eso no es posible ya que tenemos limitaciones con el personal que debe ir al sector del Camping a buscar la mercadería y eso demora la reposición y genera trastornos dentro de los comercios. También clausuraron comercios por no exhibir la lista de precios máximos, situaciones que consideramos no ameritan la clausura, habría otros pasos previos”, enfatizó la representante.

Los comerciantes, a través de la Cámara Regional Económica con su presidente a la cabeza más los damnificados y otros, se manifestaron”.

En un momento dado, cuando la hilera de vehículos que llevaban a cabo el bocinazo se topó con la combi que trasladaba a los funcionarios de Defensa al Consumidor nuevamente a la capital formoseña le obstruyeron el paso, hubo insultos y momentos de tensión.

Por su parte la policía informó que el incidente no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de efectivos de la policía y del propio intendente. Se logró calmar los ánimos y el personal de la subsecretaria regresó a la ciudad de Formosa. El titular de la entidad, el arquitecto

Edgar Pérez radicó la denuncia penal en la comisaría local por los incidentes ocurridos.

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario denunció penalmente en la comisaría de El Colorado a los comerciantes que se manifestaron por “agresión al personal y al vehículo” de ese organismo.

“No vamos a permitir que ningún inadaptado, sea del partido que sea, ataque así a nuestro personal, faltando el respeto a los trabajadores, que están cumpliendo su tarea, como lo vienen haciendo en varias localidades del interior provincial”, indicó el titular de la Subsecretaría, Edgar Pérez, al lamentar el hecho que protagonizaron los propietarios y seguidores de tres grandes comercios de El Colorado que fueron clausurados en forma preventiva, por vender mercadería vencida, no exhibir listas de Precios Máximos, y en algunos casos el personal no cumplía con el protocolo COVID-19.

Explicó que se trató de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría y personal de la Municipalidad de El Colorado que consistió en la fiscalización de diversos comercios, mayoristas y minoristas dedicados a la venta de mercaderías, artículos de primera necesidad, limpieza y aseo personal.

Relató que cuando el personal intentaba retirarse a bordo del vehículo oficial, fueron abordados por una manifestación de comerciantes, quienes le “cruzaron” otro vehículo detrás, para impedir la salida, además de propinarle todo tipo de insultos.

“Esto merece el total repudio de nuestra ciudadanía, el maltrato que hicieron pasar estos personajes de la sociedad coloradense hacia el personal de la subsecretaría, no hicimos más que cumplir con la tarea que venimos desarrollando en toda la provincia, en las localidades del interior y en Capital, para garantizar el acceso a los bienes básicos de consumo como alimentos, a todos los formoseños, y El Colorado no es la excepción”, argumentó el titular de la Subsecretaría, Edgar Pérez.