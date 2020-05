Familiares lamentaron la muerte del hombre en la alcantarilla, y desde la comuna aseguran que se roban las alcantarillas

16

Daniel Acosta sobrino de Ramón Gómez el hombre de 60 años que fue hallado sin vida en una alcantarilla del barrio San Miguel de la ciudad capital en la noche del sábado, aseguró que la alcantarilla se encontraba en ese estado desde tiempo atrás y que al día siguiente de la muerte alguien de la Municipalidad se acercó a taparla.

“El cuerpo de mi tío fue enterrado y la autopsia indicó que murió de un infarto. El gran problema es el pozo, pudo caer una criatura”, inició.

Recién después del fallecimiento, vino un hombre de la Municipalidad a señalar. Murió él, pero podría haber sido una criatura la que cayó en el pozo”, aseveró.

“Hay vecinos que tienen cámaras de vigilancia y me dijeron que van a revisar y me van a comentar si se ve algo o no. Es todo muy raro, puede ser que lo que me planteó el forense sea verosímil, pero es tanta la casualidad de que andando en la bicicleta caiga en el pozo”, afirmó.

Se roban las tapas y alcantarillas que se colocan

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Fernando Acevedo, aseguró que ya habían acudido a los reclamos en ese punto en particular, pero que se habían robado las tapas y señalizaciones que colocan.

El funcionario descartó que el hombre haya caído mientras circulaba con su bicicleta, pero más allá de la causa del fallecimiento, dijo que la Comuna había reparado la boca de tormenta ante un reclamo de los vecinos y, de hecho, al haberse limpiado la zona y desobstruido el canal, quedó más expuesta.

Hizo notar que en las fotos del lugar donde fue hallado el ciclista había cintas de peligro colocadas y que la tapa de madera que dispuso la Policía es la misma que estaba puesta. “Se roban las tapas de madera, los pallets y hasta las tapas de hormigón que se colocan. Esto es todo el tiempo”, denunció Acevedo.

“Lamentamos el hecho ocurrido. Por picardía de algunos, se retiraron las medidas de seguridad, lo que genera un peligro a los demás ciudadanos. Apelamos a la colaboración de los vecinos en el cuidado de los elementos de seguridad dispuestos en las obras de intervención”, agregó.

