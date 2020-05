Formoseños varados en Asunción piden la habilitación de los permisos para regresar a la provincia

686 total views, 686 views today

Un grupo de formoseños varados en el consulado argentino en Paraguay piden a las autoridades sanitarias la habilitación de los permisos para regresar a la provincia en un plazo inmediato. No se oponen a cumplir la cuarentena en los centros de alojamiento preventivo. Y advierten que están en riesgo por presentar patologías de base y quebrados económicamente.

En comunicación telefónica con la mesa periodística de La Mañana en Vivo, Vicente Gómez, uno de los cinco formoseños varados en el edificio del Consulado Argentino en Asunción, pidió a las autoridades sanitarias de la provincia la habilitación de los permisos y el turno para pasar la frontera.

“Estamos desesperados, angustiados y con una incertidumbre enorme porque ya hicimos los trámites necesario para el regreso y sin embargo el Consulado no se encarga de facilitarnos los permisos. Ingresamos para rellenar el formulario de la Provincia y incluso tenemos el numero del trámite, pero la espera continúa porque aún resta saber el turno de ingreso a Formosa y bajo qué condiciones”, explicó

Según Gómez, el contingente de formoseños está quebrado económicamente y propenso a contraer enfermedades por integrar el grupo de riesgo. “Estamos desde el 13 de marzo acá. Vinimos para ver nuestros familiares y por el cierre de fronteras, nos quedamos de este lado sin la posibilidad de regresar. Ahora, con este problema, entramos en un estado de vulnerabilidad porque ya no nos podemos sostener económicamente y somos personas grandes, de la tercera edad, con patologías de base que agravan nuestras condiciones en la espera”, agregó.

En la entrevista, Gómez precisó que la primera gestión para entrar en el programa de repatriados la hicieron en el consulado argentino de Paraguay: “Allí nos aconsejaron hacer el trámite con Formosa, tratándose de una provincia aledaña y con fronteras tan cercanas. Sin embargo, el tiempo pasó y no logramos nada. A esta altura nos sentimos desamparados por el silencio de nuestro Gobierno. Ya no sabemos si el problema es en Migraciones o directamente las autoridades de la provincia no nos permiten el paso”, concluyó.