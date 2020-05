CACERIA DE BRUJAS

14

192 total views, 192 views today

En medio de la pandemia los controles de los organismos estatales se endurecen para perjudicar a

los que generan fuentes de trabajo genuinos.

Como Afirmábamos anteriormente el sector privado es el que más padece los efectos del

coronavirus.

Se prorroga la cuarentena, la Argentina avanza con una nueva fase, mientras que en algunos

distritos se retrocede porque la flexibilización de las restricciones trajo aparejado un aumento

significativo de contagio

El mundo colapso sanitariamente, los países del llamado primer mundo como China, EEUU, Italia y

España por citar algunos como así también nuestro vecino País Brasil están siendo sacudidos por el

efecto coronavirus, tanto en el ámbito sanitario como económicamente.-

La Argentina lucha para que el virus no haga de las suyas al menos en lo sanitario, porque en lo

económico no tiene como escaparse. En Formosa a pesar que no hay casos positivos de Covid – 19

los organismos del estado provincial se acordaron de funcionar.

Como sabemos las políticas sanitarias es todo el conjunto de medidas que se planifican y se llevan

a cabo y que van encaminadas a prevenir la enfermedad y a mejorar la salud de una población.

La política pública sanitaria no sólo se ocupa de la justicia distributiva, sino que también trata de

maximizar la salud de toda la población. Por ello, se distinguen dos objetivos en la política sanitaria

que deben ser ponderados: Maximizar la Salud y Reducir las desigualdades de salud.

Se trata de racionalizar para aumentar la calidad de vida y la eficiencia, teniendo como referentes

fundamentales a la equidad y la ética, en el marco del contrato social de los profesionales, los

gestores y los políticos sanitarios.

En Formosa la Subsecretaria de Defensa al consumidor y Usuario de Formosa, sale de cacería de

brujas, contra los comerciantes minoristas y mayoristas.-

Tuvo que ocurrir la catástrofe sanitaria para que los entes encargados de controlar a determinadas

empresas recién lo hicieran.-

Mientras que la provincia no implemente políticas de estados preventivamente no alcanzaremos a

tener un estado eficiente y mucho menos un estado ordenado fiscalmente.-

Formosa, 27 de Mayo de 2020

C.P Meza Wilfrido Enrique

M.P. N°1345 TIII F 350 CPCEF

Comments

comments