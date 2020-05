LIBEREN A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL COLORADO, YÁ…!!!

163

Después de 70 días de arresto domiciliario, de abolición absoluta de libertades públicas, libertades de comercio y circulación, todos garantías y derechos que consagra el artículo 14 de nuestra constitución nacional , el gobierno se fue cebando con este juego de la suma del poder público, y hasta se dió el gusto de ejercerlo discrecionalmente refregándoselo en la cara a los formoseños.

Rehenes en una provincia donde hace rato dejó de funcionar la república y la democracia, y donde nuestros destinos dependen de un Triunvirato de la Pandemia

Así los formoseños comunes debían esperar 3 a 4 días a la intemperie y sin los servicios mínimos y esenciales, en los retenes de control de los límites de la provincia para después tener que ir a hacer 14 días de cuarentena en EL CAMPO DE REFUGIADOS montado en la escuela de cadetes de la policía, sin embargo los amigos (por decenas) del régimen pasaban de largo en sus lujosas camionetas hacia sus confortables hogares, inclusive un poderoso empresario de la construcción con su familia hace unos días ingresó a la provincia y fue directo a su confortable casco de estancia en la localidad de Belgrano, a esto agreguemos los paraguayos que de a miles entran a cobrar la IFE , AUH o pensión, y van de shopping aprovechando el cambio favorable y vuelven a su país sin ser molestados

Es así que a un autoritaritarismo creciente en Formosa donde hace rato dejó de funcionar la república y la democracia y nuestros destinos dependen de un Triunvirato de la Pandemia que todos los días después de leer su parte de guerra informando sobre muertos, heridos , multados y sancionados, arbitrariamente decide quien circula y quien no , quien comercia y quien no, quien trabaja y quien no , quien ingresa y quien no , “quien es libre y quien nó”.

La demostración más patética es lo que está pasando en el Colorado

La demostración más patética es lo que está pasando en el Colorado, donde ya hace un tiempo atrás el intendente clausuró el pueblo perjudicando a toda la comunidad pero a los comerciantes en particular, ahora siempre avalado por su estrafalario intendente apareció el Subsecretario de Defensa al Gobernador y a sus Compañeros, decididó a darle “una manito” a los sufridos comerciantes del Colorado y se autoconvocó en la sede local del PJ con sus fuerzas policiales y parapoliciales para multar y clausurar negocios en plena pandemia. Medida a la que los comerciantes hartos del manoseo se opusieron.

Y todo terminó con una denuncia penal de Pérez ante una justicia que actúa muy rápido a pesar de la feria para estos casos, aunque se niega a actuar en casos de violencia de género, cuotas alimentarias etc. y en otros casos judiciables mucho más urgentes. En definitiva la Justicia decidió la detención arbitraria de varios representantes de los comerciantes del Colorado.

Esta supuesta Septentena se ha convertido en un real Estado de Sitio y hoy los comerciantes detenidos deben ser considerados Presos Políticos por no existir ninguna causa justificada para que permanezcan detenidos, por esta razón TODOS LOS FORMOSEÑOS DEMOCRÁTICOS Y REPUBLICANOS DEBEMOS “EXIGIR LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL COLORADO”

No sin antes realizar las presentaciones judiciales y recursos correspondientes ante la justicia provincial, federal ( no olvidar la categórica definiciones de Lorenzetti al respecto) y por supuesto ante los tribunales internacionales de derechos y garantías y defensa de los derechos humanos .

Y a manera de cierre…no viene mal repasar los contenidos del articulo 14 de nuestra constitución nacional .

Constitución Nacional Nacional

Artículo 14.

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

