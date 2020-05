El Concejo Deliberante retomó su funcionamiento con un fuerte debate presencial luego de la prolongada pausa

14

1,014 total views, 1,014 views today

Tras setenta días de receso el Honorable Concejo Deliberante capitalino retomó sus actividades ordinarias, sesionando de manera presencial y en medio de estrictas medidas de seguridad y prevención, y lo hizo como corresponde en un ámbito parlamentario con un fuerte debate entre los ediles de las tres bancadas que componen el cuerpo, y la discusión y los reclamos estuvieron centrados en la inactividad parlamentaria, en la prolongada cuarentena y en el funcionamiento de los podres ejecutivos sin controles parlamentarios.

La apertura del debate estuvo a cargo de la concejal justicialista Yanina Estigarribia, quien resaltó la labor del gobierno en el logro del privilegiado estatus sanitario y agradeció a todos los sectores, cargando las tintas sobre la mala gestión del gobierno de Mauricio Macri y cuestionó el rol de la oposición, lo que encendió la chispa y caldeo el ambiente.

La primera en salir a responderle y a reclamarle al presidente del cuerpo por la parálisis del Concejo Deliberante, fue la concejal Cambiemos-UCR Celeste Ruíz Díaz, quien recriminó y consideró como una “babaridad” el hecho de que durante el período que no sesionaron no hayan tenido la posibilidad de realizar presentaciones ya que el Honorable Cuerpo permanecía cerrado. “Teniendo en cuenta que Formosa está libre de Covid19 podríamos haber sesionado virtualmente como lo hicieron en otras ciudades, inclusive presencialmente -como lo estamos haciendo ahora- cumpliendo con todos los protocolos”, dijo.

La Presidencia pidió leer la resolución que otorgaba la licencia al personal del Concejo por el tiempo que dure la cuarentena, y desde el radicalismo, aseguraron que sólo se había convenido suspender hasta ver las decisiones nacionales y provinciales. La oposición recalcó que era necesario sesionar porque tanto el Gobernador como el intendente estaban gobernando discrecionalmente.

Es cómodo tomar decisiones sin controles

“Hago esta reflexión porque se nota la falta de voluntad política, ya que es mucho más fácil para el Gobernador o el Intendente hacer lo que les da la gana sin control, fue mucho más cómodo para el Intendente, por ejemplo, aumentar la tarifa del Estacionamiento Medido mientras el HCD no podía funcionar; es cómodo tomar decisiones sin controles, entonces parece que la pandemia sirvió de excusa para que hagan lo que quieran”, sostuvo Celeste Ruiz Diaz.

Volvió la mediatización “barata” y “egoísta” de la oposición

Por su parte el concejal del PJ, Fabian Cáceres lamentó que haya vuelto la mediatización “barata” y “egoísta”. “Creo que debemos ser responsables, los 12 concejales decidimos que íbamos a dejar de venir a las sesiones porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Nos encontrábamos ante un suceso que verdaderamente sucumbía al mundo entero”, recordó.

Lanzó que en recinto no es única forma de estar “cerca” del vecino, sino que “podemos estar cerca de muchas maneras, se decidió con responsabilidad que no íbamos a tener sesiones. Yo no voy a aceptar que me digan que no quería venir a trabajar porque soy un concejal que trabaja para y por el vecino que para eso me eligió, y lo hago, acá y en los barrios de la ciudad”. Destacó además que el status libre de coronavirus es “el resultado de políticas acertadas, y hoy con Catamarca somos un ejemplo. Este trabajo se hizo en forma conjunta”.

El acalorado debate y cruces de facturas entre los miembros de las tres bancadas, tuvo como protagonistas a los ooncejales Gerardo Piñeiro, Mono Montoya y Fabián Olivera, a Gabriela Neme del bloque unipersonal Floro Eleuterio Bogado, y a los justicialistas Adrian Muraccioli y Cacho Garcia. (ver nota aparte)

Habilitaciones comerciales

En el desarrollo del temario del día, se observó un trabajo previo de comisión y tomó estado parlamentario la adhesión a prórroga de las leyes de Emergencia Económica, aprobada en la Legislatura el jueves, y se aprobó por unanimidad una nueva reglamentación para las habilitaciones de comercios en la ciudad, que la vuelve más flexible para permitir la apertura de nuevos locales.

Por ejemplo, con la anterior ordenanza, muchas personas no podían habilitar locales comerciales en sus casas por no tener títulos de propiedad. Esto, a su vez, les impedía acceder a créditos y otros beneficios. A partir de ahora, cumpliendo con ciertos requisitos, podrán hacerlo.

Los solicitantes de la Habilitación Comercial Municipal deberán presentar un formulario y, entre otros requisitos, la constitución de domicilio fiscal, físico o electrónico para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.

Deberán estar inscriptos ante la Dirección General de Rentas y AFIP, identificar el rubro principal y los rubros secundarios en los que se habrán de desenvolver, para lo cual se utilizará la codificación del Nomenclador de Actividades Económicas de la Dirección de Rentas de la Provincia.

También deberán contar con certificado del Tribunal de Faltas y otro emitido por la Agencia de Recaudación de la Municipalidad.

Comments

comments