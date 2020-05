Presos por pensar diferente: “Estamos presos por reclamar en una movilización dónde ninguno de nosotros cometió un delito”

79

Tras los airados reclamos de los comerciantes y vecinos por los atropellos y los autoritarios y arbitrarios procedimientos de la Defensoría del Consumidor encabezada por Edgar Pérez el racaudador del Ministro de Economía Jorge Ibañez del gobernador Insfran, el poder político provincial respondió metiendo presos a comerciantes y ciudadanos que ejercían su derecho de peticionar ante las autoridades.

“Hoy estuvimos presos: Seba Marincovich, “Toco” Naidenoff, mi hijo Manuel López Pereyra, Marcelo Zamperetti (que tuvo que ser hospitalizado por su presión y diabetes) y yo…”, escribió desde su celda el profesor y periodista Pablo López Pereyra.

Los inspectores llegaron ayer a la mañana, fueron a la sede del PJ antes de clausurar comercios para recibir instrucciones del intendente (Mario) Brignole, y del PJ

Por qué ? Por participar de una movilización dónde ninguno de nosotros cometió un delito ?, se preguntó el docente y comunicador social, al que el intendente Brignole ya le había robado una banca de concejal para el cual había sido democráticamente electo por su pueblo.

“Alguien puede avalar esto por más que no coincida con nosotros?”, insistió desolado

“Que no estemos de acuerdo con la clausura directa de Comercios no es que aprobemos que haya mercadería vencida y se violen otras normas?

Y, a REFSA nadie cuestiona?, reclamó ante los abusos de la prestataria las insistentes versiones de que el Ministro de Economía Jorge Ibañez, sería uno de los principales accionistas y propietario de la empresa.

“Y, el matadero que hace años funciona como todos sabemos ?.

Y los negocios del municipio ?

Y el enriquecimiento del clan y allegados ?

Y puedo seguir…; advirtió.

Me desplazaron como Director de ISFD, me sumariaron, me jubilaron, me sacaron una concejalía obtenida con el voto de la gente, me hicieron juicio, me embargaron, me pusieron preso con mi hijo y mis amigos…

Jamás me van a doblegar. No tengo precio.

Por último ‘AGRADEZCO TANTO APOYO Y SOLIDARIDAD. GRACIAS, expresó el profesor Pablo López Pereyra, desde la presión del régimen de Gildo Insfran.

Perseguidos políticos

“Los inspectores llegaron ayer a la mañana, fueron a la sede del PJ antes de clausurar comercios para recibir instrucciones del intendente (Mario) Brignole, y del PJ”, aseguró el legislador provincial quien añadió que “como inspectores no tienen nada que hacer en la sede del PJ”.

Señaló que uno de los comercios clausurados “fue el de nuestro candidato intendente y otro es el tío del senador Naidenoff”.

Carbajal coincidió con Anabel Boos, presidenta de la Cámara Regional Económica de El Colorado, al decir que la Subsecretaría a cargo de Edgar Pérez debe tener en cuenta, antes de la clausura, un decomiso y una segunda inspección ya que con la pandemia los comerciantes atreviesan un momento económico complejo.

