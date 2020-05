ALBERTO FERNÁNDEZ ES O SE HACE?: ni Moyano es “inmenso ni ejemplar”, ni Insfran es “San Gildo”. Para Alfonsín era una democracia a lo Stroessner

27

En Formosa derrapó el Alfonsinismo de Alberto Fernández, se habrá olvidado que, para el ex Presidente Raúl Alfonsín, la gestión de Gildo Insfran era una democracia a lo Srtoessner?

El presidente Alberto Fernández que en su visita a Formosa, donde como si viniera de paseo, y en plena pandemia, llegó acompañado de la primera dama y de toda su inmensa comitiva no solo de funcionarios, custodios, agentes especiales de seguridad y periodistas, que no cumplieron ni con las más mínimas medidas de seguridad y aislamientos que imponen a los demás, no perdió ninguna oportunidad para intentar magnificar y endiosar la figura del eterno gobernador Gildo Insfran, como hace poco lo hiciera con el polémico y procesado dirigente sindical Hugo Moyano.

En Formosa pretendió endiosar la figura de Insfrán que lleva más de 30 años en el poder y va a cumplir las Boda de Plata como Gobernador, al reinaugurar un Hospital terminado durante la gestión de Maurico Macri, y al procesado por causas de corrupción, defraudación y enriquecimiento Hugo Moyano lo ponderó como “inmenso, ejemplar y dirigente a imitar” al inaugurar por décima vez las nuevas obras del Sanatorio Antártida.

Según tanto predican ellos mismos, las cuatro medidas más eficientes para evitar el contagio del COVID-19 son el distanciamiento social, el aislamiento, el uso obligatorio de Barbijos y la Cuarentena para los que ingresen de otras provincias (de las visitas y de las personas que tuvieron contactos con ellos), sin embargo incumplieron con todos juntos haciendo realidad aquel refrán popular “Haz lo que digo no lo que yo hago”. De la igualdad y “predicar con el ejemplo” ni hablar.

La dictadura Pandemica, el Estado de Sitio no declarado, formoseños varados fuera de la provincia, cuarentena carcelaria y Comerciantes presos por peticionar, eso elogio Fernández

“0” Covid19: judicializados 24.730 formoseños, 1609 multados por falta de Barbijo, 4.901 vehículos secuestrados, 1132 comercios multados y 566 clausuras de locales comerciales

En Formosa en 70 días de rigurosa cuarentena, pese al privilegiado status sanitario de CERO Coronavirus, las autoridades provinciales se jactan, según los partes de prensa diarios del Comando de Emergencia de Atención Integral del COVID-19: de haber judicializado 24.730 formoseños por incumplir el aislamiento, de multar a 1609 ciudadanos por falta de barbijo, de secuestrar 4.901 vehículos por infrigir la restricción de circulación, de multar a 1132 comercios, y lo más complejo porque aquí se pone en juego la escasa economía privada en una provincia donde todos dependen del Estado, en plena Pandemia se clausuraron, sin trámites previos y 566 locales comerciales.

Las autoridades nacionales y provinciales incumplieron todas las medidas que impusieron y por las que fueron penalizados 33 mil formoseños

Pero lo peor no fue que el presidente en la Emergencia traiga innecesariamente de paseo a la primera dama, ni verlos al presidente Alberto Fernández junto al gobernador Gildo Insfrán, sacándose selfis con la muchedumbre sin barbijos, o ver abrazados sin respetar el distanciamientos social y sin barbijos a los dos mandatarios.

Lo peor fue en intento de endiosamiento de la figura feudal de Gildo Insfran que desde hace más de décadas gobierna con puño de acero la provincia abusando despóticamente de la suma del poder público que tiene en sus manos al tener cooptados todos los poderes del Estado y sometidas a las fuerzas sociales, gremiales y asociaciones intermedias de la provincia.

Gildo Insfrán: 37 años en el ejercicio de la función pública, 33 años en el Poder Ejecutivo y 25 como Gobernador

Gildo Insfran que fue diputado provincial desde 1983, y luego de ser 8 años vicegobernador de la provincia, desde 1995 gobierna ininterrumpidamente la provincia, 37 años en el ejercicio de la función pública, porque en 1991 y en 1999 forzaron reformas constitucionales, que previo a Un Golpe De Estado encubierto donde previamente metieron preso al Presidente del Superior Tribunal de la Provincia por orden de un Juez de primera instancia, clausuraron la Legislatura provincial y banalizaron los poderes del Estado, para lograr una interpretación rebuscada, amañada del artículo 129 de la constitución provincial que hasta hoy le permitió gozar de la reelección indefinida y la perpetuidad en poder.

Para logra la eternización en el poder, Gildo Insfrán construyó un aceitado mecanismo de clientelismo político y sometimiento social con la inescrupulosa utilización partidaria de los recursos, resortes y empleos del Estado.

Y, lo cimentó sobre un perverso sistema electoral que desvirtúa la voluntad popular y licúa el veredicto ciudadano en la Ley de Lemas para favorecer siempre al que ostenta el poder, al que aprieta con el empleo público, con el PAIPPA que elogió Fernández, con la habilitación para permitirle comerciar, con una legión de aborígenes encerrados e indocumentados en galpones antes de las elecciones y con miles de Paraguayos, que cada dos años, previo otorgamiento de Planes Sociales, beneficios del Estado, jubilaciones nacionales y pensiones provinciales, vienen religiosamente a votar por Gildo Insfran sus partidarios y eternización de los privilegios de los que gozan.

Ese es el Modelo Formoseño que elogio Alberto Fernández, y al que el Dr Raúl Ricardo Alfonsín, ya hace décadas sabia y visionariamente profeticaba “La Gildo Insfran es Una DEMOCRACIA A LO ESTROESNER”.

Pero eso no es lo peor, y tampoco es lo peor que el Presidente Alberto Fernández vino a prometer que “Juntos con Gildo Insfran van levantar un provincia olvidada durante cuatro años”, se olvidó que el PJ gobierna ininterrumpidamente hace 37 años esta provincia, y que hace 33 años que Gildo Insfran está en el Poder Ejecutivo Provincial y 25 en la Gobernación, y es el único responsable de los dramáticos índices sociales de enfermedades endémicas y por ejemplo tener el 51% de la provincia sin acceso al agua potable y un 59% sigue sin tener cloacas.

Pero eso no es lo peor, lo peor es…

Columna de Opinión en desarrollo….

