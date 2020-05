“La filosofía nacional y popular de solidaridad es: te pospongo la deuda y si no pagas después te corto la luz”

14

El diputado Osvaldo Zarate de la UCR criticó las sobrefacturaciones de empresa REFSA y aseguró que el beneficio otorgado por el gobierno es temporal y ficticio pues de todas formas los vecinos deben abonar tarde o temprano las facturas.

El accionar de REFSA es confiscatorio de los ingresos de muchísimas familias formoseñas

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio manifestó en el debate de la segunda sesión remota de la Legislatura provincial, “Si bien este decreto abarca un amplio rango de usuarios de Refsa y Aguas de Formosa, pero no es menos cierto que hay mucha gente que la está pasando mal y nosotros pese a estar por la positiva y empujar para adelante, estamos de acuerdo con este DNU, pero permítame diputado Cabrera ser irresponsable, así como lo son REFSA y Aguas de Formosa con los usuarios, con las exorbitantes facturaciones y con los errores que cometen”.

Además sostuvo “Como decía Barbieris quiere ser irresponsable y decirle quienes están afuera de este rango, y voy a enumerar porqué motivo el gobierno no adhirió al DNU de presidencia, que es abarcativo y es del mismo signo político, al estar hoy el presidente pensé que le dirían de los problemas de REFSA que perjudica y es confiscatorio del sueldo de muchísimas familias formoseñas y hablamos de los comerciantes que hace tiempo no trabajan, de los empleados públicos que dedican el 35% de sus sueldos para pagar la factura de REFSA y Aguas de Formosa”.

Entre REFSA y Aguas de Formosa se quedan con un porcentaje muy grande del salario de los trabajadores

“Aguas de Formosa que es la niñita callada que tiene el gobierno de Formosa que ha aumentado su tarifa un 1400%, porque de contar hace un tiempo atrás la boleta mínima 200 pesos hoy está 1150 pesos y a los vecinos les llega a 1600, o sea entre REFSA y Aguas de Formosa se quedan con un porcentaje muy grande del salario de los trabajadores”, declaró.

Los municipales del interior que ganan $5000 y el intendente les bajó el sueldo a $2600

En otro orden de cosas, el referente radical afirmó con respecto a empleados del interior que ganan $5000 y el intendente les va a bajar el sueldo a $2600, como harán para pagar la luz si no se encuentran comprendidos en este DNU, como harán los comercios del interior y de la ciudad para hacer frente a las boletas de REFSA y Aguas de Formosa si no trabajaron y les facturan los meses de enero y febrero que son los de mayor consumo.

La recaudación de REFSA…un cuento de nunca acabar

Es una empresa del estado que esconde todo lo que pueda para no decirle al usuario de que se trata lo que paga

Por su parte agregó “si bien la provincia le paga a Camesa pero los que abonamos somos nosotros, los usuarios, a una empresa que nunca supimos cuánto recaudó y no nos dijo como es la ecuación económica para actualizar el precio del kilowatts. REFSA es un ente recaudador que tiene la provincia pero no sabemos cuánto recauda, si trabaja con superávit o no, y encima son estatales, es una empresa del estado que esconde todo lo que pueda para no decirle al usuario de que se trata lo que paga, en la factura que viene se debe hacer siete operaciones para saber que se paga”.

Antes las boletas tenían el precio chiquito del kilowatts, ahora no lo tienen

Destacó el diputado que antes las boletas tenían el precio chiquito del kilowatts, ahora no lo tienen, entonces le gustaría que en estos meses que faltan el estado sea solidario con todos los formoseños y no solo con las personas que están comprendidas en esta tarifa social, sino que se llegue a los empleados públicos del interior, los municipales, a los comerciantes, es decir ser solidarios por seis meses y bajar el precio del kilowatts si es necesario, esa es la solución o sino esto es una condonación ficticia, porque cumplido el plazo igual los usuarios deben pagar.

La filosofía del Partido Justicialista es no te cobro ahora te cobro después

Siguiendo con su postura explicó “se da a un sector importante que ya tiene un subsidio, que es cerca de 45 millones que este fondo solidario, pero quisiera saber cuánto solidario es el gobierno si dejara que esta gente no pague y le subsidiaran todo, lo que le preocupa a nuestro bloque es que no se quieren hacer cargo de nada, lo plantean como una cosa fenomenal de la justicia social, la filosofía del Partido Justicialista es no te cobro ahora te cobro después y que clase de filosofía es te miento, pero después te cobro porque si no pagas te corto la luz”.

Una filosofía solidaria no muy fraterna

“Esto es en definitiva lo que dice este decreto, pero como hoy no se la van a cortar nosotros no queremos que eso pase, pero con nadie a ningún formoseño, este DNU debería haber sido más abarcativo, para los que la están pasando muy mal, los cuentapropistas, los comerciantes, la gente que invirtió en emprendimientos gastronómicos y no saben cuándo van a abrir su negocio y la luz le viene más caro que el alquiler, entonces no se puede presentar esto como la filosofía de lo nacional y popular”, expuso.

Esto es una cargada, lo que recauda la empresa es confiscatorio si se calcula los ingresos de un empleado público

Ante lo claro el parlamentario afirmó “esto es una cargada, porque como las rendiciones son anuales al estado no le cuesta nada, cuanto es lo que recauda REFSA y cuanto es lo que le cobra Camesa, lo que recauda la empresa es confiscatorio si se calcula los ingresos de un empleado público y es un 35%, entonces podría ser 550 millones los que recaudaran y le compra a Camesa por 480 millones y si es que gana REFSA que deje de ganar porque la empresa es del estado no de un particular y la provincia no se va a fundir porque REFSA no cobre la boleta o le subsidie a la gente el precio del Kilowatts, REFSA por esto no se va a fundir”.

Esta empresa hace rato que viene ganando mucha plata a costillas de los formoseños

Con REFSA venimos peleando hace tiempo ya que compra la energía a $2 y la vende $4

“Esta empresa hace rato que viene ganando mucha plata a costillas de los formoseños, entonces nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero también quisiéramos ser irresponsables en este tema porque con REFSA venimos peleando hace tiempo ya que compra la energía a $2 y la vende $4, cuando uno reclama primero se debe pagar y ahora cuando necesitamos que la empresa del estado este al lado de cada trabajador, le dice que le debe pagar después”, reveló.

Esto es solo para algunos porque el resto si no paga le cortan la luz

Por eso abogamos porque no se le corte la luz a ningún formoseño

Para culminar sentenció “esto es solo para algunos porque el resto si no paga le cortan la luz, entonces deberíamos ser realmente solidarios porque de las dos empresas que estamos hablando es el estado el dueño de ambas, son estatales, por eso abogamos porque no se le corte la luz a ningún formoseño y que se subsidie el precio del kilowatts, de esta forma si seremos solidarios y no posponiendo la deuda”, concluyó Osvaldo Zárate.

