Piñeiro repudió el avance autoritario del gobierno de Gildo Insfran que llevó a prisión a comerciantes formoseños, por reclamar o pensar diferente

El concejal radical Gerardo Piñeiro expresó su más enérgica condena contra los sistemáticos procedimientos arbitrarios de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor que con el total aval o directamente motorizado por el Ministro de Economía Jorge Ibañez salieron a arrasar discrecionalmente con los comercios formoseños, y repudió el avance autoritario del gobierno de Gildo Insfran que llevó a prisión a comerciantes formoseños, por ejercer sus derechos de peticionar ante las autoridades o –peor- pensar diferente.

Piñeiro condenó el autoritarismo del Ministro de Economía Jorge Ibañez, de avalar y promover que un militante de su agrupación provisoriamente a cargo de una subsecretaría, aprovechándose inescrupulosamente de la parálisis parlamentaria por la emergencia de la pandemia, salga impunemente junto a otros militantes de su espacio (17 de Octubre), a avasallar la autonomía municipal, arrogarse facultades propias y no delgadas de las comunas, para atropellar y clausurar comercios por supuestamente no contar con habilitación municipal, o no reunir requisitos formales y burocráticos, sin que procedan el apercibimiento, la multa y de ser necesario la posterior clausura.

Edgar Pérez e Ibañez se arrogan la suma del poder público, entrar a clausurar sin respetar el derecho a defensa, a ser oído, sin respetar el debido proceso. Ellos son fiscalizadores, jueces, verdugos y sepultureros

Pero no, ellos salieron militante, soberbia y autoritariamente a atropellar en bandada, a destratar, directamente sancionar a clausurar los comercios formoseños que ya estaban agonizando y todavía no habían cerrado por la pandemia de Coronavirus, que afortunadamente nunca se manifestó en esta provincia, afirmó el concejal radical de Juntos por el Cambio.

Transformaron la Pandemia en Estado de Sitio, y a los peticionantes en Presos Políticos

De igual manera Gerardo Piñeiro condenó que el Gobernador de la provincia mandará por la denuncia de un puntero del Ministro Ibañez, a meter presos a comerciantes y ciudadanos que ejercían su derecho de peticionar ante las autoridades.

Noticia en desarrollo…

