La Justicia Federal investigará al Ministro Décima por los delitos de malversación, abuso de autoridad y defraudación

420

2,996 total views, 2,996 views today

La Justicia Federal deberá investigar al ministro de Desarrollo Humano de la provincia, José Luis Décima, por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude en perjuicio de la administración pública, con motivo de las irregularidades detectadas en la administración del Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” de Formosa.

La denuncia fue presentada por los diputados provinciales de Juntos por el Cambio Juan Carlos Amarilla, Osvaldo Zárate, Noelia Ramona Luna, Stella Mirna Molinas y Adrián Eduardo Malgarini, con el patrocinio letrado del abogado Gabriel Hernández, y fue acompañada por una detallada base documental que probaría la denuncia criminal contra el ministro a cargo del área de salud pública del gobernador Gildo Insfrán.

La causa tramita por el Expediente N° FRE 1692/2020 del Juzgado Federal de Formosa N° 2, Secretaría Penal, y está caratulada: “DECIMA, JOSE LUIS s/Abuso de Autoridad y Violación Deberes de Funcionario Público (Art.248), Malversación de Caudales Públicos (Art.261), Negociaciones Incompatibles (Art.265) y Defraudación contra la Administración Publica. Denunciante: Amarilla, Juan Carlos y Otros”

Décima ha cometido cada uno de los delitos por los cuales se lo ha denunciado

Al respecto, uno de los impulsores de la denuncia, el diputado Juan Carlos Amarilla, afirmó: “hemos aportado a la justicia federal elementos que demuestran el mecanismo a través del cual Décima ha cometido cada uno de los delitos por los cuales se lo ha denunciado”.

Añadió que la denuncia fue realizada ante la justicia federal en tanto Décima es responsable del área de Salud Pública de la provincia, tiene bajo su cargo la órbita de responsabilidad de la gestión del Hospital de Alta Complejidad y por ello resulta responsable de los actos y omisiones cometidos en violación del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, regulado por el Decreto N° 939/2000 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias.

El abogado patrocinante Gabriel Hernández dijo que en la denuncia “se acredita que el Hospital de Alta Complejidad, del cual José Luis Décima fue su primer Administrador General y que se mantuvo siempre bajo su conducción en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, factura prestaciones a las obras sociales y empresas de medicina prepaga, a pesar de que el H.A.C. no forma parte del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada que fiscaliza la Superintendencia de Servicios de Salud.”.

Hernández indicó además que “el H.A.C. de Formosa no figura inscripto en el registro oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud como Hospital Público de Gestión Descentralizada” y aclaró que “esta omisión le impide facturar prestaciones a las obras sociales y empresas de medicina prepaga, y, sin embargo, el nosocomio –que tiene personería jurídica propia- ha firmado convenios con diversas obras sociales nacionales, cuyos afiliados son atendidos en este establecimiento”.

Según el contenido de la denuncia presentada ante la Justicia Federal “de los elementos probatorios surge acreditado que el H.A.C. tiene convenios con diversas obras sociales, que cubren los costos de atención de sus respectivos afiliados, pero la normativa legal vigente exige que, para facturar esas prestaciones, el H.A.C. debe inscribirse en el Registro de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, fiscalizado por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación”.

Los denunciantes remarcaron además que las sumas correspondientes a las prestaciones que recibieron en el Hospital de Alta Complejidad los afiliados de las obras sociales, “no fueron declaradas en el sistema creado por el Decreto 939/2000”, agregando: “desconocemos qué maniobras fueron cometidas para ocultar esa facturación, pero resulta evidente que se trató de hechos ilícitos, ya que los ingresos provenientes de la facturación a los Agentes del Seguro de Salud debían canalizarse a través de los fondos establecidos en el art. 13° del referido Decreto 939/2000”.

Este Decreto Nacional establece que “los ingresos que perciba el Hospital Público de Gestión Descentralizada en concepto de prestaciones facturadas a terceros pagadores serán administrados directamente por él mismo, debiendo establecer la autoridad jurisdiccional el porcentaje a distribuir entre: a) Un Fondo de Redistribución Solidaria; b) Un Fondo para Inversiones, Funcionamiento y Mantenimiento del hospital administrado por las autoridades del establecimiento; c) Un Fondo para Distribución mensual entre todo el personal del hospital sin distinción de categorías y funciones”.

Sobre este punto, los legisladores denunciantes señalaron: “es grave que el personal del Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” de Formosa no recibe ningún ingreso proveniente del fondo de distribución mensual previsto en el inc. c) del art. 13° del Decreto 939/2000”.

Como ejemplo del cumplimiento de esta normativa en otras provincias, explicaron que “en Jujuy, por ejemplo, los empleados de salud que trabajan en los hospitales públicos de la provincia cobran un incentivo de hasta $10.000 mensuales por empleado, proveniente del 35% de lo facturado a las obras sociales y sindicales por los servicios prestados en el sistema público de salud de Jujuy”.

“Este adicional es el que debería pagarse en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa, en cumplimiento de lo que establece el art. 13° del Decreto 939/2000, pero la forma ilícita de facturar las prestaciones a las obras sociales está perjudicando al personal del nosocomio y es una forma de malversación, ya que los directivos dan a ese dinero otro destino”.

Los denunciantes expresan que la Justicia Federal debe investigar “el oscuro manejo de esos ingresos, del que resulta responsable el señor Décima como Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa”.

Comments

comments