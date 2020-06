Gabriela Neme cargó contra los atropellos, la persecución y los cierres irracionales a los comercios y las Pymes encarada por Edgar Pérez y el Ministro Ibañez (Ver Video)

289

En una nueva sesión presencial del Honorable Consejo Deliberante la concejal del bloque unilateral Floro Bogado Gabriela Neme bregó porque Defensa al Consumidor comandado por el Ministro Ibañez y con eltotal aval del Gobierno de la provincia deje de clausurar Pymes presentando un proyecto de declaración que limita la competencias de la Defensoria del Consumidor, que avasalla atribuciones municipales.

Molesta al gobierno de la provincia el trabajador independiente que genera sus propios recursos, que no depende del gobierno y que mantiene muchas familias

El súper mercado Pájaro azul desde el 12 de abril a la fecha tiene 94 inspecciones, más de tres por día, esto es voraz y perjudicial

La legisladora manifestó que le sorprende pero aplaude que se toque el tema en el recinto pues es una cuestión que aflige a la sociedad toda, sobre todo ese margen que molesta al gobierno de la provincia que es el trabajador independiente que genera sus propios recursos, que no depende del gobierno y que mantiene muchas familias, como Pilo Cáceres que da trabajo a más de 600 familias.

Se esperó la pandemia para empobrecer a los comerciantes

Además expresó “otro caso es Pájaro Azul casi 350 familias, y realmente el atropello de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor sorprende, años como profesional denunciando la falta de control del poder de policía por artículos vencidos, por sobre precios y nunca se quiso controlar, se esperó la pandemia para empobrecer a los comerciantes con una cuarentena rigurosa a pesar de no haber casos, no se los escucha ni acompaña, porque el poder de policía no le da al estado el poder de manejar todo a su arbitrio, como dice el proyecto de la Ley 1480, que establece competencias para la Subsecretaria del Consumidor pero expresamente cuando esté en juego los intereses de la salud y la seguridad pública de los consumidores.

No puede arrogarse el subsecretario derechos que no le corresponden, la habilitación de un comercio es competencia municipal

También enunció que la no habilitación de un comercio es competencia de Defensa al Consumidor o es competencia municipal, porque no puede arrogarse el subsecretario derechos que no le corresponden, porque la misma ley de D. al Consumidor 24240 le marca un tope y a través del artículo 47 le marca la obligación de proporcionalidad de sus sanciones, no puede ser nunca la clausura el primer paso.

No se puede poner en juego el trabajo de las personas, la clausura no puede ser el primer recurso

La concejal se muestra acorde al control de artículos vencidos y si los hay si que se tome la decisión de clausura, pero no por una falla formal no se puede poner en juego el trabajo de las personas, porque muchas empresas han cerrado como Pepe Guapo, Panadería Santa Carmen, Casa Grande entre otros, y esto en Formosa duele, la llamada pos pandemia, que además del virus trae el perjuicio económico.

El estado debe acompañar, hacer que se cumplan las normas pero no puede ser un lobo que sale todos los días a inspeccionar al mismo súper mercado, por dos cucarachas, y no se ven la cantidad de cucarachas como se mostró en el Hospital de la Madre y el Niño, ¿Por qué no fue ahí la Defensoría del Consumidor pensando que es un servicio de salud?

Porque a la Defensoría del Consumidor no les importa el vecino

En este sentido expuso “el estado debe acompañar, hacer que se cumplan las normas pero no puede ser un lobo que sale todos los días a inspeccionar al mismo súper mercado, por dos cucarachas, y no se ven la cantidad de cucarachas como se mostró en un montón de programas nacionales que hay en el Hospital de la ciudad de Formosa, como es el Hospital de la Madre y el Niño, y ¿Por qué no fue ahí la Defensoría del Consumidor pensando que es un servicio de salud?, para cuidar, clausurar e inspeccionar, no, porque no les importa el vecino, el que padece, el vulnerable que debe ir allí porque no tiene recursos”.

Por otra parte advirtió que el vecino se tiene que bancar que le presten el servicio de salud de la forma en que se la prestan, pero si van contra el súper mercado, la despensa, el comercio chiquito, al que vende artículos de limpieza le controlan la fecha de vencimiento, buscando siempre la falta , el error, para poder sancionar en vez de acompañar, el estado tiene la responsabilidad de velar por todos los ciudadanos y los comerciantes son contribuyentes del municipio y por ello hay que acompañarlos.

El súper mercado Pájaro azul desde el 12 de abril a la fecha tiene 94 inspecciones, más de tres por día, esto es voraz y perjudicial

No podemos permitir el atropello ni el exceso por parte de la subsecretaria de Defensa al Consumidor, seguramente avalado por el poder político

La referente manifestó “el súper mercado Pájaro azul desde el 12 de abril a la fecha tiene 94 inspecciones, más de tres por día, esto es voraz y perjudicial, para la sociedad toda porque un comercio cerrado perjudica al comercio a los empleados y al a comunidad, por ello ratifico y espero que los concejales en mayoría podamos acompañar porque todos somos defensores de la competencia de esta municipalidad y no podemos permitir el atropello ni el exceso por parte de la subsecretaria de Defensa al Consumidor, seguramente avalado por el poder político”.

Que Edgar Pérez no invada la competencia municipal y no puede ser la clausura la primer sanción

Para finalizar Neme dijo “por eso insto a que el señor subsecretario de este organismo no invada la competencia municipal y le pido en caso de que haga inspecciones, cumpla con el deber de proporcionalidad en sus funciones, porque no puede ser la clausura la primer sanción, y que se abstenga de decretar clausuras en perjuicio de los comerciantes de la ciudad de Formosa”.

Los concejales de la UCR acompañaron el proyecto de la Neme y los ediles del PJ la rechazaron de plano. Lo trascendente,democrático y aplaudible es que el Concejo Deliberante haya habilitado el debate sobre temas que preocupan a la sociedad que representan.

