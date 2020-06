Gabriela Neme planteó la inconstitucionalidad de las groseras reformas al Código de Faltas provincial

13

La concejal justicialista doctora Gabriela Neme demando formalmente al gobierno de la Provincia de Formosa, e inició acción de inconstitucionalidad contra las reformas introducidas al código de la faltas de la provincia de Formosa Decreto Ley N 794/79 y sus modificatorias,concretamente los artículos 145, 146 y 147, como así también todos aquellos artículos que impliquen o lleven al arresto de los ciudadanos por falta de pago de las multas o violenten el derecho de defensa y debido proceso.

La abogada objeto que en las normas no dice nada concreto a su vigencia temporal pues si las mismas tienden a controlar la propagación en la situación de epidemia, debe tener solo vigencia mientas dure la misma y no in eternun.

La reforma de Insfran es un retroceso a la época más oscura de la argentina, restringiendo libertades y derechos

La abogada integrante del Bloque Floro Eleuterio Bogado argumentó que “Se viola el debido proceso y la defensa en juicio, restringiendo derechos de los formoseños – el mismo juez acusa y condena”

“La reforma aprobada por la legislatura de la provincia es un retroceso a la época más oscura de la argentina, restringiendo libertades y derechos, en violación a nuestra constitución nacional y a todos los tratados internacionales”

“Se viola la obligatoriedad de asistencia letrada en el proceso penal”

“La prisión por deuda no resiste el mínimo análisis de inconstitucionalidad”

“En Formosa por un mismo hecho los ricos y poderosos pagarán una multa y los pobres deberán ir presos”

En Formosa hay una justicia para ricos y otra para pobres

“Se viola el derecho a la igualdad, en Formosa hay una justicia para ricos y otra para pobres”

“Las normas atacadas con el planteo de inconstitucionalidad no reúnen el requisito de tipicidad, es decir no describe en forma clara ni precisa cual es la conducta sancionable, lo que pone en riesgo el estado de derechos de los ciudadanos formoseños”

“Los fundamentos de la reforma sancionada no coinciden con el texto de la norma, y se viola el deber de temporalidad, pues supuestamente era para asegurar el cumplimiento de medidas sanitarias durante la pandemia pero no lo dice la ley”.

No puedo quedarme callada ante tanto atropello a los derechos

Como abogada que hace 25 años ejerzo la profesión, que tantas satisfacciones me ha dado no puedo quedarme callada ante tanto atropello a los derechos, que los argentinos hemos ido conquistando y que tanta sangre y dolor debimos sufrir para gozar de las garantías que hoy conquistamos.

Fue sancionada para restringir, perseguir y amenazar

Las reformas a un código dictado en la época de la dictadura militar deben ser destinadas a flexibilizar y otorgar derechos a los ciudadanos y no para restringir, perseguir y amenazar, remarcó la doctora Gabriela Neme entre decenas de páginas de argumentos jurídicos, citas doctrinales y jurisprudencia que avalan el planteo presentado ante el superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa.

