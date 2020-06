Ruiz Díaz repudió la desfachatez y la soberbia actitud del Ministro Ibañez de “anunciar dos días antes la aprobación de algo que recién discutimos hoy”

17

La Concejal de Juntos Por Cambio UCR Celeste Ruiz Díaz repudió enérgicamente la desfachatez, la caradurez y la falta de respeto del Ministro de Economía Jorge Oscar Ibañez, jefe político de Edgar Pérez y del ex Comisionado de área de Frontera Pedro Ramón Bareiro,de anunciar públicamente la aprobación por unanimidad de un proyecto que todavía no había considerado el Concejo Deliberante.

“No entendía la urgencia de tratarlo ya, hasta que lo escuché al ministro Ibáñez, él muy campante anunciando por la tele lo que nosotros recién estamos discutiendo hoy, entones nos están tomando el pelo o que les pasa, se preguntó la edil Radical.

Es una barbaridad una falta de respeto que un ministro de por sentado que una decisión de este honorable cuerpo sin siquiera discutimos

La verdad que es una falta de respeto, que un ministro de por sentado que una decisión de este honorable cuerpo sin siquiera acá lo hayamos discutido, pero claro ustedes ya tenían la orden de Ibáñez de sacarlo, es evidente que del quinto piso les dijeron que tenía que salir hoy, por eso no podíamos pasarlo para discutirlo, eso es una barbaridad, cuestionó Celeste Ruiz Díaz.

A mí me importa tres pitos lo que diga el ministro Ibáñez

No contento con eso, otro funcionario de la provincia que no sé qué cargo ocupa, Cosenza, un candidato a concejal de mil votos, dijo que esto ya estaba en tratativa. Entonces nos están tomando como tontos, pero me disculparán pero a mí me importa tres pitos lo que diga el ministro Ibáñez, al faltarle el respeto a este honorable cuerpo legislativo, porque no se puede aceptar que ni Ibáñez ni cocensa haga campaña por los medios con algo que el HCD ni siquiera se expidió.

El PJ toma a los miembros del concejo como tontos

Por otro lado repudió que funcionarios de la provincia daban por sentado que esto ya avanzó sin que se hubiera debatido el mismo en el HCD, lo cual es una falta de respeto, porque el señor Cosenza por los medios afirma que ya han avanzado con este tema pero aún no se había siquiera tratado, esto solo significa que el PJ toman a los miembros del concejo como tontos, porque que no se puede anunciar algo así cuando el cuerpo legislativo no se expidió es eso, faltar el respeto al HCD, criticó enérgicamente.

Nuestro bloque no es lame botas a nadie, informen bien para que el ministro de diga pavadas

Ruiz Díaz dijo “yo sé cuál es el rol que cumplen los concejales oficialistas, pero les quiero aclarar algo, a nuestro bloque no le toca el rol de lame botas a nadie, ese rol es de ustedes y les gusta hacerlo, y funcionarios anunciando algo que no se votó y diciendo encima que sería por unanimidad, pero bajo ningún punto de vista íbamos a acompañar nosotros este proyecto por lo tanto espero sea la última vez que el ejecutivo sobrepase las atribuciones que tiene el HCD, porque no es una falta de respeto solo a los seis concejales de la oposición sino a los miles de vecinos que nos votaron”.

A mi Ibáñez no me ordena nada, con este tipo de gente no tengo nada que ver, lame botas de esa gente no

Para culminar sentenció “entonces esta es una pantomima la que hacemos acá, no importa lo que se discute, si tenemos ideas nuevas o propuestas para llegar incluso a puntos de conceso, pero no porque ya tienen la orden, y la falta de respeto del ministro anunciando algo que ni siquiera se votó y encima dice que sería por unanimidad, por lo menos compañeros tengan la delicadeza de informarle bien al ministro para que después no diga pavadas,

Si Ibáñez les dio la orden, yo lo lamento mucho pero a mi Ibáñez no me ordena nada, porque con ese tipo y toda esa gente no tengo nada que ver, lame botas de esa gente no, y espero sea la última vez que un ministro del ejecutivo provincial sobre pasen las atribuciones del HCD, porque eso no solo es una falta de respeto a los concejales opositores sino a los miles de votantes a los cuales representamos, que nos votaron porque no coinciden con ustedes, ese es nuestro rol pero empleados de Ibáñez no somos ,lame botas de Ibáñez nosotros no somos”, concluyó.

