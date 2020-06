Al dar positivo un abogado, para evitar la circulación comunitaria del COVID19, desinfectan el edificio de Tribunales y el Tribunal de Familia

16

Tan confirmarse que dio positivo un abogado del foro local, que desarrollaba sctividades en los Tribunales y que por prevención aislaron a toda su familia, el Superior Tribunal de Justicia decidió suspender este viernes y por 24 horas es decir hasta el lunes toda actividad en el Edificio Tribunales y en el Edificio del Tribunal de Familia y Asesoría de Menores e Incapaces de Cámara para realizar una desinfección en esas dependencias.

La medida se decidió para realizar tareas de sanitización general, “Con el objeto de resguardar la salud pública a los fines de prevención en el marco de la Pandemia COVID 19”.

El Personal de Maestranza de la Justicia se niega a hacer el trabajo de «sanitización general»,sin darle los elementos de seguridad ni un protocolo para hacer un trabajo para el que no están preparados ni capacitados. El gobierno provincial tampoco armó una brigada especial

Lo cierto es que la afirmación respecto del “bloqueo y control” manifestado por el Ministro González y la afirmación del Dr. Romero Bruno de que no podría haber circulación comunitaria viral es contradictoria considerando las medidas tomadas por el STJ.

Formoseños varados y abandonados a la interperie hace 23 dias sobre la ruta 11, en puerto Eva Perón del Chaco, bajo la lluvia, con el frio sin que nadie los escuche

El abogado que desempeñaba tareas en el Tribunal de Familia y también en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, y tenía contacto directo con otro abogado su propio hermano, hoy diagnosticado con coronavirus quien realizaba tareas de asistencia en el centro de cuarentena, Juan Pablo II.

La soberbia, negligencia, insensibilidad e irresponsabilidad del Consejo de Atención a la Emergencia y del Gobierno provincial que enfrenta la pandemia sin Ministro de Salud, y con dos abogados al frente de la emergencia sanitaria, no tiene límites, no solo son responsables del “contagio por hacinamiento” que el Juez Fernando Carabajal quiso evitar, sino de intentar tapar la realidad con relato y palabras floridas y rinbombantes que ya no impresionan a nadie, y como en este caso terminan atentando contra la Salud pública provincial.

González predica, fabula, miente, desinforma

El Ministro de Gobierno, Jorge González, confirmó sin especificar ni aclarar nada que hubo 10 nuevos casos de coronavirus diagnosticados en las últimas horas y que se trata de 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres que forman parte del “personal de asistencia y apoyo” del Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II y todas fueron derivadas al Hospital Interdistrital Evita. Aclaró además que se aisló a sus contactos estrechos y a su grupo familiar que fueron trasladados a distintos centros de alojamiento preventivo.

El funcionario cerró diciendo que: “Ante la detección oportuna de los casos positivos, hemos activado nuevamente la estrategia de bloqueo y control que se extiende a los contactos estrechos de las personas afectadas”.

«Estaban trabajando dentro y vivían dentro de este lugar, entonces tampoco hay riesgo de otros contactos», mintió Romero Bruno

A su turno y respecto de si estas personas no podrían causar una circulación comunitaria del virus al haber tenido contacto externo, el Dr. Mario Romero Bruno, aseguro que: “En principio fueron contactos de pacientes positivos del Circuito I del Juan Pablo II, son 9 asintomáticas y una tiene síntomas leves. Estaban trabajando dentro y vivían dentro de este lugar, entonces tampoco hay riesgo de otros contactos y los que hubo son las familias que están en este momento aisladas y se les va a estudiar dentro de 72 horas”.

Agrego que: “Esto no significa en absoluto que estas personas tengan transmisión comunitaria o circulación viral porque se identifica perfectamente cuál es la fuente de contagio, es distinto cuando una persona no sabe desde donde pudo haber contraído el virus, entonces eso puede ser de cualquier otra persona en cualquier otro lugar, inclusive de personas asintomáticas en la calle pero no hay circulación viral”.

