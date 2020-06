Hoyos: “La Pandemia es un PANDEMONIUM”

12

La cuarentena estricta es un método de origen Medieval de la época de la peste Negra, en el siglo XIV cuando no existían herramientas científicas ni terapéuticas para combatir las enfermedades, entonces los señores feudales disponían la cuarentena, que consistía el encierro obligatorio de la gente disponiendo de patrullas de soldados que si encontraban gente en la calle, aún si algún desgraciado se asomaba a mirar por la ventana eran inmediatamente ejecutados.

Y, el Ministro de Salud donde está?

Hoy en día esta figura sanitarista medieval solo es utilizada en casos extremos y en forma perentoria durante plazos muy cortos 15 o no más de 30 días y es al solo efecto de preparar la logística, equiparse y capacitarse para salir a combatir al microorganismo patógeno.

En el caso de Formosa la situación es más grave e inexplicable aún

Argentina lleva adelante la cuarentena más larga del planeta aún por encima de países mucho más afectados como Italia o España. En el caso de Formosa la situación es más grave e inexplicable aún, porque sin haber tenido casos, sin tener circulación comunitaria mantuvo siempre una cuarentena extremadamente rígida (hablo en términos pretéritos por que en estas últimas horas parecen registrarse indicios de circulación comunitaria).

Ningún ejército ganó una guerra escondido en una trinchera, ningún equipo de futbol ganó un partido colgado del travesaño sin patear al arco contrario

Es una cuestión de sentido común, no se le puede ganar al virus escondiéndose de él, ningún ejército ganó una guerra escondido en una trinchera, ningún equipo de futbol ganó un partido colgado del travesaño sin patear al arco contrario, alguna vez tenés que salir a pelear.

Los comprovincianos de Dios: pasamos de tener la valla invicta a que nos llenen la canasta con 73 casos en contra

Es increíble cuando nos relajamos confiados por que nos aseguraron que éramos los comprovincianos de Dios, parece ser que fuimos atacados por Lucifer, así en pocos más de 72 horas pasamos de tener la valla invicta a ostentar 73 casos positivos, así en pocas horas lo pasamos por encima de Jujuy con 44, a Misiones con 38 o a Salta con solo 25. Nos llenaron la canasta.

Todo comenzó casi como un delivery puerta a puerta de coronavirus solicitado y pagado por el gobierno

Y todo comenzó casi como un delivery puerta a puerta de coronavirus solicitado y pagado por el gobierno, con una médica contratada, o sea estamos hablando de una profesional de alto riesgo y fuerte exposición virósica, que encima venía de una de las zonas más calientes de coronavirus como es Quilmes, a la que sin que a nadie se le ocurriera practicarle algún testeo previo, se la subió en un bus chárter, encapsulándola con otros 59 formoseños durante 30 horas.

Todos los demás explotaron en Centros del Gobierno, donde la gente entró sana y salió enferma

En el mismo sentido de la ridiculez todos los casos ocurridos en la provincia acontecieron en los centros AntiCovid19 administrados por el gobierno justamente para prevenir la difusión del virus, que paradójicamente se convirtieron en verdaderas trampas virológicas, donde la gente confiando y cumpliendo las medidas que le imponía el gobierno entró sana y terminó enferma de coronavirus.

El relato del modelo Formoseño con CERO casos y un dios formoseño, era más bien una anécdota futbolera sin ningún sustento epidemiológico

De todos modos nobleza obliga, el relato del modelo Formoseño con CERO casos y un dios formoseño, era más bien una anécdota futbolera sin ningún sustento epidemiológico, mantener una comunidad aislada mucho tiempo era no solo de muy difícil cumplimiento, sino una situación más compatible con la población de una remota isla polinesia aislada en medio del Pacífico que para una provincia con una situación geopolítica central, como la nuestra…

En realidad aunque suene un poco fuerte, nosotros inevitablemente debíamos tener contacto con el virus básicamente a través de nuestras poblaciones jóvenes (grupos etáreos de entre 10 a 50 años) que en un 80% discurren la virosis como asintomáticos o con cuadros leves, a los efectos de adquirir algún grado de inmunidad de rebaño como se lo llama en la jerga epidemiológica.

La protección más estricta debía ser dirigida a los individuos de riesgo mayores de 70, inmunodeprimidos, cardiópatas diabéticos etc., porque corremos el peligro de lo que ya pasó por ejemplo, cuando los conquistadores llegaron a América , con la viruela, la gripe y la tuberculosis…que ocasionaron un genocidio epidémico en las poblaciones originarias, pues carecían de anticuerpos, de memoria inmunológica contra estas noxas.

Nos encerraron, nos enfermaron de otras cosas y nos quebraron económicamente para nada

Era entonces necesario como ya lo dijimos una cuarentena administrada e inteligente, que vaya pulsando la pandemia para poder habilitar actividades e inclusive volver para atrás si fuera necesario, pero nunca y para nada esta locura medieval de la noventena estricta que está triturando la actividad privada.

No tuvimos durante los pasados 90 días circulación viral comunitaria, por lo que nuestros índices de Contagiosidad Potenciales (índices R y Ro ) fueron de 0…Ceeerooo!!!, razón por la cual los más de noventa días de reclusión domiciliaria y cierre de la actividad privada, estricta y rígida fueron absolutamente injustificados, así como también los daños económicos, sicológicos, laborales y de salud, hoy son irreparables.

Fueron ellos por negligencias y mala praxis en la gestión de la pandemia, los que terminaron trayendo el Coronavirus a la provincia

En definitiva nos encerraron, nos enfermaron de otras cosas y nos quebraron económicamente para nada, porque finalmente fueron ellos por negligencias y mala praxis en la gestión de la pandemia, los que terminaron trayendo el Coronavirus a la provincia.

No podemos dejar de enumerar cuestiones de sentido común cuya solución solo requiere tener la voluntad de hacerlo que aún permanecen irresueltas tales como:

Se puede enfrentar la peor pandemia de la historia reciente de la humanidad sin ministro de Salud?…Dicen que el gobernador se encuentra interinando el cargo, o sea tenemos un veterinario que debe ocuparse de gobernar toda una provincia y que se dedica part time a un área tan específica y compleja en un momento de crisis tan complicado como es la Salud. Es raro no?

Por suerte tenemos un Médico en el gabinete

En contraste podemos decir que si tenemos un médico en el gabinete pero es el titular del ministerio de Educación, en fin sería algo así como tener el inodoro en la cocina y el anafe en el baño.

Eso sí a cargo de la administración y gestión de la pandemia tenemos …. un abogado?

Como no tenemos Ministro de Salud, por suerte hay muy pocos problemas con el sistema de Salud Privado

Esta situación de emergencia sanitaria se agrava porque encima atravesamos un grave conflicto con el sistema de salud privado, clínicas, sanatorios y consultorios médicos…por que el IASEP se encuentra en cesación de pago agravado por que a su vez los médicos no pueden trabajar con otras obras sociales ni en forma particular por restricciones impuestas por el mismo gobierno que no les está pagando. Es difícil de entender no?

Hay que lavarse frecuentemente las manos en una provincia donde el interior no hay agua potable, ni cloacas

La norma más elemental y básica para la prevención del COVID19 que consiste en lavarse las manos con frecuencia es de imposible cumplimiento en casi todas las comunas del interior, pues están sin agua potable a eso habría que agregarle un dato increíble en pleno siglo XXI ,…el 75 % de la población de nuestra provincia no tiene cloacas, o sea en plena época de revolución tecnológica y modernidad, ¾ partes de los integrantes del modelo formoseño todavía hacen popó en letrinas, pozos negros, en baldes o bolsitas de nylon.

El Subsecretario de Defensa del usuario parece gozar cerrando y metiendo presos a comerciantes quebrados por medidas que este mismo gobierno impuso?…

Mientras tanto el Subsecretario de Defensa al usuario y el consumidor parece gozar al meter presos a los comerciantes y uno se pregunta…es oportuno que en el momento más difícil de la economía para comercios y Pymes, el gobierno salga a clausurar y multar a los comerciantes, profesionales y laburantes que ya estaban quebrados, por medidas que este mismo gobierno impuso?…

En los últimos 10 días hubo reclamos de los médicos, los gimnasios, los gastronómicos y los hoteleros y la única respuesta del gobierno fue notificarlos de multas y sanciones por ejercer sus derechos amparados en un código de la dictadura militar, estas son las medidas que elige el gobierno para sostener la actividad privada?

Si no resolvemos todos estos problemas tan básicos como elementales algunos ni siquiera requieren de recursos económicos sino solo de buen criterio y de enfoques será muy difícil poder armar un sistema sanitario sólido y una comunidad socioeconómicamente sustentable que pueda ser capaz de superar los estragos que causará la pandemia

El consejo del COVID19 se parece a un consejo de guerra con su parte diario de caídos, multados, decomisados, clausurados, apresados etc.,

Se ha constituído en una barricada político partidaria destinada a amedrentar y agredir a periodistas independientes, proferir chicanas y descalificar a la oposición, con la valiosa colaboración de periodistas militantes “coucheados y guionados”.

El consejo también tiene tiempo para actitudes vedetistas como exhibir modelitos de remera y últimamente también se dedica a la cita de efemérides, como el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55 , relacionándola de manera retorcida y delirante con la pandemia y el comportamiento de la oposición actual …que tendrá que ver se pregunta uno ?.

Aflojen con la tentación irresistible del autoritarismo

Finalmente siempre cierra con arengas y frases rimbombantes, más parecido al “Haka” de los All Blacks antes de entrar a la cancha, cuando lo que hace falta en lugar de consignas huecas, es información inteligente y medidas preventivas y propositivas que nos transmitan seguridad y tranquilidad.

En fin creo que la gente está cansada y merece algo mejor, basta de infundir miedo, basta de aterrorizar y amenazar a la gente bombardeándola con horribles consignas de enfermedad, destrucción y muerte, basta de multarlos y sancionarlos con reglamentos de la Dictadura de Videla que fueron diseñados para sostener e imponer el estado de sitio, la represión y la desaparición de personas, no se dan cuenta que la gente está destruida anímica y económicamente…? que no se la puede seguir presionando y persiguiendo…? aflojen con la tentación irresistible del autoritarismo.

Seguramente saldrán los maniqueos de siempre a decir que queremos que la gente se muera y se enferme, que la disyuntiva es “cuarentena o muerte” no es así, debemos respetar las medidas de prevención, debemos ser prudentes y no subestimar a la pandemia, pero aparte de eso, la gente necesita recibir un mensaje de tranquilidad de certidumbre, la gente no puede seguir siendo cercenada en sus derechos, la gente tiene derecho a ser informada correcta y honestamente, la gente tiene derecho a vivir en libertad y a recuperar la esperanza.

La pandemia es un pandemónium…Debemos recuperar la Democracia y la República.

BLAS HOYOS.

