INHUMANO: El Juez Gildista Morán rechazó el Habeas Corpus interpuesto por uno de los 40 formoseños abandonados desde hace 20 días en el Chaco

El Juez Federal Pablo Moran, que ya se había declarado incompetente de litigar contra la gestión de Gildo Insfran, rechazó el Habeas Corpus interpuesto por los Dres. Carlos Lee y Fabrizio Villaggi Nicora a favor del Sr. Jorge Antonio Ledesma, uno de los 40 formoseños que hace 23 días no pueden ingresar a su provincia por la autoritaria disposición del gobernador de la provincia Gildo Insfran, y se encuentran varados a la intemperie al costado de la vera de la ruta 11, asistidos humanitariamente por el Gobierno del Chaco.

Pablo Moran titular del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, atendiendo los reparos de la Fiscal de Estado de la Provincia de Formosa Estela Zavala de Copes, que consideró “incompetente” a la justicia federal para entender en el trámite de la presente causa por considerar una facultad no delega de la provincia, dado que en el marco de una emergencia sanitaria mundial sin precedentes, el Gobierno de la Provincia de Formosa mediante DNU y en legítimo ejercicio de sus facultades, adoptó medidas preventivas en pos de evitar la propagación del virus Covid-19.

Por ello Morán consideró que debe declararse abstracto el tratamiento del presente para evitar la duplicidad de juicios, la posibilidad de sentencias contradictorias o incluso sentencias idénticas producto de dos procesos coexistentes que desvirtúan la función judicial, la naturaleza del derecho y generan un escándalo jurídico.

Además de los argumentos aportados por la Dra. Zavala de Copes aportó los antecedentes remitidos por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, y desestimó los reclamos de los profesionales defensores que argumentaron que la situación del Sr. Ledesma es cada vez más complicada producto del paso del tiempo, que se encuentra abandonado en el límite provincial, resguardándose en un automóvil que su esposa le acercó, y que “…el comisario de la policía caminera de la provincia del Chaco, quiere expulsarlos -tanto a él, como a las demás personas en análoga situación para que el Gobierno de Formosa se haga cargo de sus ciudadanos.”

Por lo que ante la incertidumbre de la incompetencia federal, para que el Sr. Ledesma no vea burlados sus derechos, entendió que corresponde DESESTIMAR LA ACCIÓN DE HABÉAS CORPUS por considerar que no existe “…limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente…”

El Juez Morán expuso que no escapa a la conciencia de este Magistrado la compleja situación en la que se encuentran el Sr. Ledesma y los demás residentes en esta provincia de Formosa actualmente impedidos de ingresar a la misma.

Esta grave situación aqueja -en mayor o menor medida, y en distintas modalidades según el distrito de que se trate- a todos los ciudadanos de nuestro país y del mundo entero que, en el marco de una emergencia epidemiológica sin precedentes, nos vemos sorprendidos diariamente por la evolución de un virus que se multiplica descontroladamente sin tratamiento conocido hasta la fecha.

No puedo dejar de referenciar que en esta querida provincia de Formosa, en la que he elegido vivir y desempeñar mi actividad profesional (ahora en el ámbito judicial), donde ahora me toca actuar y hacer cumplir Constitución Nacional, preservando el bien común, se encuentra en una situación que si no se controla adecuada y férreamente puede ser critica.

En efecto, esta semana se han multiplicado exponencialmente los casos de personas afectadas por este virus letal. Así pasamos en poco tiempo de cero a algunas decenas de contagiados. Todos tienen como denominador común la circunstancia de que provenían de otras zonas con alta circulación viral, o su contacto estrecho con los recién llegados.

De esta forma, los propios trabajadores que asisten a los recién llegados han contraído esta enfermedad, que -Dios no lo permita- puede ser mortal. b) Basado en ello, conjugando las libertades individuales que indudablemente asisten constitucionalmente al amparista, de las cuales soy un firme defensor y por las que en cualquier otra circunstancia entendería que facultan el ejercicio de acciones judiciales, con los derechos universales y colectivos que constituyen bienes jurídicamente protegidos como son la Salud Pública, en este caso concreto debo inclinarme por el bien común.

Es que se trata de una excepcional situación de emergencia sanitaria, en la que habilitar el ingreso de una sola persona más a esta provincia no hace más que exponer al conjunto de la sociedad a un virus mortal. La pandemia es imparable sin medidas muy estrictas y dolorosas, siendo América Latina actualmente el epicentro de la misma.

Es de público conocimiento que en esta región del mundo carecemos de infraestructura sanitaria adecuada para el caso de que se dispare la enfermedad. Cuidarnos entre todos, con el sacrificio personal esto implica es la única forma de proteger a nuestros seres queridos, en especial a los más vulnerables que integran grupos de riesgo. La mejor forma de protegerlo es evitar los movimientos de gente desde los distritos donde hay circulación viral. Todos estamos afectados por estas duras medidas, con familia y seres queridos alejados y expuestos a los que nos gustaría traer a esta provincia menos expuesta a la epidemia.

Entiendo que calificar el accionar preventivo de la Policía de la Provincia como “amenaza”, es desde todo punto vista erróneo. Los actuarios cumplieron con el ejercicio de sus funciones públicas informando al Sr. Ledesma que, su autorización de ingresar se encontraba momentáneamente suspendida y que, en caso de intentar ingresar a pesar de ello, deberían detenerlo por infringir el art. 205 del CPN. Lo cual, lejos de ser una amenaza, implica el cumplimiento de una orden escrita de autoridad competente.

Por último, la coincidencia explicitada responde a una lógica coherente en el tratamiento de una cuestión que se caracteriza por su identidad de sujeto, objeto, causa y sobre todo circunstancias. Por todo ello, lamentando profundamente la situación en que el amparista, al igual que numerosos compatriotas a lo largo y ancho del país -así como también los varados en el extranjerose encuentran, entre los que puedo incluir a familiares directos míos, a los que no puedo ver ni asistir desde hace meses, SIN PRETENDER MENOSCABAR DERECHOS Y LIBERTADES INDIVIDUALES que son la base de nuestra Constitución Nacional, pero anteponiendo en esta situación excepcional los INTERESES COLECTIVOS, a fin de preservar la SALUD PUBLICA, RESUELVO:

1º) DESESTIMAR LA ACCIÓN DE HABÉAS CORPUS impetrada por los Dres. Carlos Lee y Fabrizio Villaggi Nicora a favor del Sr. Jorge Antonio Ledesma, en orden a los fundamentos de hecho y derecho expuestos conforme art. 3 de la ley 23.098. 2º) Notifíquese electrónicamente a los profesionales nombrados, por su intermedio al causante y al domicilio electrónico de la Sra. Fiscal Federal Nº 1 de Formosa.

PABLO MORÁN JUEZ FEDERAL Nº 1 FSA. DRA. GHYSELLA GÓMEZ SECRETARIA PENAL

