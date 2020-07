Duras críticas de Luis Naidenoff contra Cristina Kirchner por sus manejos en el Senado

24

El senador Luis Naidenoff emitió duras críticas contra Cristina Fernández de Kirchner después de la sesión de la semana pasada en la que se le dio media sanción al proyecto para investigar el Caso Vicentin.

En diálogo con TN, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio y del Bloque UCR​ en la Cámara Alta apuntó por un presunto incumplimiento del reglamento por parte de CFK y por un “apagón” de micrófonos.​

“El sistema de virtualidad en el Senado es un mecanismo excepcional que requiere de acuerdos políticos y de respeto a las reglas. Nosotros aprobamos por unanimidad un protocolo para funcionar en el marco de esta emergencia y de limitamos a los temas exclusivamente de la pandemia”, dijo el senador.

Siguió: “Esta regla la quebró el Frente de Todos cuando el kirchnerismo, con la conducción de Cristina Kirchner, impuso en el Senado una agenda con sus sectores duros que nada tiene que ver con lo que se había acordado”.

El miércoles pasado, el Senado le dio media sanción al proyecto de ley de de Oscar Parrilli, que busca crear una comisión bicameral para investigar la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, por la deuda millonaria de la empresa agroexportadora a la entidad bancaria.

En ese sentido, al hablar de la Comisión Bicameral, Naidenoff destacó: “Es una especie de imposición de una impunidad y revancha que es muy afecta a los intereses del kirchnerismo”.

Sostuvo: “Cuando terminó la sesión quisimos dejar en claro que no se obtuvo la mayoría calificada y la Presidenta del Senado no tuvo mejor idea que desconectar los audios y se generó una especie de apagón informático. Es una sesión viciada por donde se la mire”.

El senador adelantó que van a recurrir a la via judicial por este tema, dijo que CFK no se “apega al reglamento” y resumió: “Cristina no conduce el Senado sino que pretende estar en cabeza del propio poder Ejecutivo. Hay una sola conducción que es la de Cristina Kirchner”.

