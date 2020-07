El Juez Morán luego de denegarles sus derechos, pidió al gobierno de Insfran asistencia humanitaria para los varados en Mansilla

196

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, Dr. Pablo Morán, tras denegarle por presiones de la Fiscal de Estado Estela Zabala de Copes y del Ministro de Gobierno Jorge González el Habeas Corpus presentado por los abogados de uno de los varados en el límite de Chaco y Formosa, y aclarar que la causa seguirá su curso en la Cámara de Resistencia, indicó que también, pidió al Gobierno de Gildo Insfran asistencia humanitaria para el contingente de personas que sigue en carpas sobre la Ruta 11 desde hace varias semanas.

Le deben dar algún tipo de ayuda humanitaria porque no es posible que sigan en estas condiciones

El Juez Morán remarcó que dentro de su resolución, también pidió para que las autoridades provinciales destinen recursos y propicien asistencias a los varados sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad chaqueña de Puerto Eva Perón.

“Le deben dar algún tipo de ayuda humanitaria porque no es posible que sigan en estas condiciones, en carpas de lonas y en un campamento improvisado al costado de la ruta, que sólo contribuye a la propagación del virus y otras enfermedades. Es necesaria una asistencia porque también deben proteger la salud pública de esta gente”, dijo si poder precisar si le hicieron caso o no, al igual que desobedecieron las precisas disposiciones del Juez Fernando Carabajal, que hubien evitado los 77 casos positivos que tenemos hoy.

No se lo deseo a nadie, No sé cómo hacen para aguantar tantos días ahí, dijo el Intendente del Puerto Eva Perón

El intendente de la localidad chaqueña Puerto Eva Perón, Diego Leiva, dialogó con Radio Uno y detalló la asistencia que brindan a los ciudadanos de Formosa que están varados hace más de 20 días.

“Es una situación difícil y compleja que no se la deseo a nadie. No sé cómo hacen para aguantar tantos días ahí, nosotros, desde nuestro lugar, tratamos de contenerlos, todos los días vamos a ver y nuestra Municipalidad le dio una nueva carpa estos 23 formoseños varados, a quienes también los asistimos con mercadería”, sostuvo Leiva.

Recordó que antes tenían una carpa que hace poco fue destruida por la lluvia y el viento. “La de ahora es una carpa grande, que alquilamos y se la dimos, donde pueden entrar todos; le llevamos tubo de gas para que puedan cocinar, le llevamos mercadería, hay una oficina de Turismo cerca donde tienen baño”, comentó.

El intendente aclaró que no pueden alojarlos en un edificio estatal ya que no todos están hace 26 días “y eso retrasa la posibilidad de que nosotros le demos un lugar más cómodo por obvias razones (coronavirus)”.

Lee: Morán denegó arbitrariamente, ahora la Cámara Federal de Chaco puede echar un manto de justicia para los que están a la vera de la ruta

“El día viernes fue rechazado nuestro habeas corpus con un justificativo incongruente y arbitrario por lo que el sábado apelamos ese fallo para que se remita a la Cámara, lo conceden el domingo, y fue recibido así que esperamos que la Cámara Federal de Chaco eche un manto de justicia para los que están a la vera de la ruta”, declaró el abogado de uno de los varados.

