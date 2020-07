Juntos por el Cambio pide aclaraciones por la norma que habilitó la compra de dólares al cambio oficial a familiares de guerrilleros

9

Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron al Banco Central de la República Argentina que aclare la polémica norma que plantea una flexibilización al acceso al mercado cambiario y que generó revuelo.

A través de un proyecto de resolución, los legisladores solicitaron al BCRA que dicte una norma aclaratoria de la comunicación “A” 7052, debido a “sus confusos términos en los que se encuentra redactada, precisando los conceptos y/o rubros alcanzados por el beneficio otorgado en la misma”. Y agregan que “en caso que las transferencias no estén asociadas a los montos de los beneficios, solicitan la derogación de la comunicación“.

La disposición establece el acceso al mercado de cambios de clientes no residentes para la compra de moneda extranjera para “transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes”

La referencia es a la controversia que generó el párrafo de la circular, que en su último artículo señala que beneficiarios de indemnizaciones emanadas de las leyes de reparación a víctimas de la dictadura militar 1976-1983 podrán acceder al mercado cambiario al tipo de cambio oficial, sin pagar el impuesto del 30%, para poder girar dichas divisas al exterior.

De esta manera, la circular permite acceder a las divisas, sin pagar el recargo, a beneficiarios de indemnizaciones, siempre que tengan residencia permanente en el exterior.

“Existe una diferente redacción, que puede dar lugar a distintas interpretaciones respecto de la posibilidad de acceder al mercado de cambios sin autorización del BCRA, sin encontrarse limitado al monto del beneficio, lo que rompe el principio de igualdad y lo transformaría en un privilegio arbitrario”, sostiene el diputado Luis Petri.

El proyecto lleva la firma de los legisladores Petri, ​Alfredo Cornejo, Waldo Wolff, Fernando Iglesias,Gonzalo del Cerro, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Vara, Diego Mestre, Ximena Garcia, Juan Martín Mustaccio, Carlos Fernandez.

En medio de la polémica, voceros del Banco Central salieron a aclarar que no se trató de una apertura del mercado cambiario generalizada para estas personas, sino que fue para “unos casos puntuales”. “Los argentinos que viven en el exterior y perciban una indemnización, la podrán cobrar en su lugar de residencia. Es el mismo caso de los argentinos jubilados que viven en el exterior y que cobran dicho beneficio en el exterior”, señalaron desde la autoridad monetaria.

Sin embargo, los legisladores de JxC insisten en la necesidad de que la entidad dicte una “norma aclaratoria” una norma aclaratoria, donde se detallen “los límites y alcances como lo hace en el caso de jubilados no residentes”.

“De no ser así, no encontrándose asociadas exclusivamente a los montos de los beneficios acordados a personas no residentes en el país por las mencionadas leyes, solicitamos la Derogación de la comunicación efectuada por el Banco Central de la República Argentina, por ser violatoria del principio de igualdad ante la ley consagrado en el Artículo 16 de la Constitución Nacional”, sentencia el proyecto.

