Amarilla: son totalmente inoportunas estas leyes recaudatorias, en este marco de crisis, quiebras, despidos y virtual cesación de pagos de los comercios

El diputado de Juntos por el Cambio-UCR Juan Carlos Amarilla, en la cuarta sesión especial de la Legislatura provincial, se opuso a la modificación del artículo 7º y del artículo 25 del Código Fiscal de la Provincia de Formosa, Ley Provincial Nº 1589, argumentando que establece una categorización mediante riesgo fiscal que la AFIP viene aplicando hace algún tiempo. Ello sirve para establecer planes de pagos y otros beneficios como podría ser el acceso a créditos mediante el aplicativo MI PYME. RIESGO ALTO, MEDIO Y BAJO.

En Formosa no aparece el beneficio potencial para establecer estas categorías de riesgo fiscal. Es casi estigmatizante como diría Axel Kisiloff, figurar en una categoría u otra, advirtió.

No pagar a proveedores que registren deudas de tributos

Finalmente se reforma el artículo 25 de esta ley y se establece para la provincia y municipios no pagar a proveedores que registren deudas de tributos. Sin libre de deuda nadie cobra, resaltó.

En este aspecto no se contempla que puede haber una momentánea situación de insolvencia de un proveedor originado por el propio estado que no le pagó en tiempo y forma y esta situación termina generando el incumplimiento del o los tributos a dicho contribuyente, dijó.

Recordemos que NO PAGAR, ELEGIR A QUIEN PAGAR Y CUANDO HACERLO es facultad del estado porque está adherida a la ley de emergencia económica provincial hasta fin de año.

Más presión fiscal, otra vuelta de tuerca a los contribuyentes

Esta situación debiera tenerse presente y más en la actual coyuntura de emergencia por pandemia donde en algunos sectores hay virtual cesación de pagos, consideró.

También por este último artículo se le da otra vuelta de tuerca a los contribuyentes. Representa más presión fiscal en el peor momento de la economía de las últimas dos décadas.

Se persigue con un ánimo absolutamente recaudatorio a los que sostienen la economía y en este momento lo que debemos analizar es qué beneficios les podemos otorgar para ayudar al sostenimiento del empleo y directamente la posibilidad cierta de sostener la recaudación en el tiempo para el cumplimiento de las obligaciones del estado, cuestionó Amarilla.

Ley Impositiva de Formosa

Juan Carlos Amarilla también se opuso a la modificación del artículo 53 de la Ley Impositiva de la Provincia de Formosa Nº 1590.indicando que si no se está al día con el resto de los tributos no se podrá acceder al descuento del 20% del impuesto a los Ingresos Brutos. Ya venía aplicando esto en los casos de no presentar en tiempo y forma las declaraciones. Es mayor presión tributaria sin dudas hacia aquel que tiene más de una obligación tributaria, señaló el legislador radical.

El 20% de descuento tendría que formar parte de un incentivo permanente hacia los contribuyentes y no una excepción. Ese 20% que se ahorra justamente en el impuesto a los ingresos brutos podría ser utilizado para cumplir las demás obligaciones tributarias, consideró.

La rigurosidad que se pretende aplicar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias son para tiempos normales. Hoy la situación es asfixiante para los monotributistas y pequeñas Pymes y por este camino vamos a perder contribuyentes cuando en realidad debe haber medidas estatales que apunten a que continúen en el sistema. Actuar de manera contraria es atentar contra las propias fuentes de recaudación del estado, concluyó Juan Carlos Amarilla.

