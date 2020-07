La Legislatura aprobó el Consenso Fiscal 2019 y reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva

7

En la cuarta sesión especial mixta que se realiza desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, por la pandemia de coronavirus, la Legislatura aprobó este jueves por la noche tres proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, relacionados a reformas del Código Fiscal y de la Ley Impositiva y la adhesión de Formosa al Consenso Fiscal 2019.

Todos los proyectos fueron aprobados con los votos afirmativos de la bancada justicialista, ya que los diputados de la oposición votaron en contra de las tres iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo provincial. El bloque Eleuterio Bogado votó en contra de las dos primeras iniciativas del Poder Ejecutivo.

El primer punto del temario tratado en la sesión presencial y no presencial, presidida por el vicegobernador Eber Solís, fue el despacho de la comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, proponiendo la aprobación del expediente 44, sobre modificaciones en el Código Fiscal de la provincia.

Esta normativa dispone la incorporación como inciso 21 del artículo 7º de la Ley 1.589, que establece categorías representativas de los distintos niveles de riesgo fiscal en las que se incluirá a los contribuyentes y/o responsables de todos los tributos que administre la Dirección de Rentas, en función del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales a su cargo.

Los perfiles serán determinados en la forma y condiciones que establezca la DGR por reglamentación, de acuerdo a parámetros objetivos que surjan de la información disponible en la base de datos del organismo fiscal.

En relación a las categorías representativas de mayor riesgo fiscal, la DGR podrá establecer acciones de fiscalización y control diferenciadas, fijación de alícuotas incrementadas de retención, percepción y/o recaudación, entre otras medidas.

En el artículo 2 de este proyecto se incorpora una modificación en el artículo 25 del Código Fiscal, que establece que “no se podrá autorizar o efectuar pagos a proveedores de bienes, obras y/o servicios de la provincia, de las municipalidades y comisiones de fomento, si no se encuentra acreditada la inexistencia de deudas fiscales, mediante la correspondiente certificación expedida por la DGR”.

Silvia Andraus

Por su parte, la diputada del bloque “Floro Bogado” Silvia Andraus adelantó su voto negativo al proyecto al considerar que a través del mismo “se otorgan de manera discrecional todas las facultades al organismo recaudador”.

“En vez de apoyar leyes más claras, estamos dando a la comunidad más problemas que soluciones”, advirtió y propuso que a cambio de esta medida, la provincia ponga en marcha una moratoria o prorrogue plazos de pagos de impuestos provinciales.

“Nos vemos imposibilitados de acompañar este proyecto porque acarrearía inequidades, ineficiencia y más burocracia en el organismo recaudador”, remarcó.

Enrique Ramirez

En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio Enrique Ramírez consideró “inoportuna” la iniciativa y advirtió que con esta medida “se va a ahogar aun más a los contribuyentes, que no es que no quieran pagar, la verdad es que no pueden pagar, no pueden llegar a fin de mes. No está bien que se tome esta medida”, remarcó.

Advirtió que “desde el Gobierno, parecería que le tienen bronca al emprendedor o al privado, que con su propio esfuerzo y riesgo genera puestos de trabajo. Le estamos exigiendo más a un sector que la está pasando mal y le vamos a poner en una lista negra porque no puede pagar, sencillamente porque no está pudiendo trabajar”, añadió.

