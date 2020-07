Malgarini arremetió contra el Ministro Ibañez, “no tiene nada más importante que hacer que estar leyendo cronogramas nacionales y comentando fotitos”

13

88 total views, 88 views today

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Adrián Malgarini, en pleno debate legislativo por la modificación de leyes impositivas y fiscales en la 4° Sesión Especial Mixta de la Cámara de Diputados de Formosa, cuestionó con dureza el rol mediático del Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Jorge Oscar Ibañez, y se preguntó:

“Un ministro de Economía de una provincia con el 52% de pobreza, con el 75% de los ciudadanos dependiendo del Estado, en plena pandemia, y con casi todos los comercios; emprendedores y pequeñas empresas al borde de la quiebra y otros cerrados por la acción irracional del inefable Edgar Pérez, no tiene otra mejor cosa que hacer, que estar todos los perdiendo el tiempo, jugando al panelista de TV en las conferencias del COVID19, leyendo cronogramas de pagos de planes NACIONALES, comentando fotitos de filas de pagos y de usos de Barbijos”. “Es lamentable”, cuestionó Malgarini.

Antes de aprobar esta ley inoportuna que en plena crisis de la pandemia, tiene como único único fin seguir recaudando a costas de los fornoseños que invierten, generan trabajo y pagan impuestos, se debería por lo menos implementar una moratoria que sirva para que todos se pongan al día y de ahí en más entren en vigencia estas modificaciones, para que impacte a todos de la misma forma.

Este proyecto esconde un aumento encubierto de la presión impositiva. Habría que ponerle un collar y una soga al Ministro Ibañez para que salga de su programa televisivo a ver la realidad económica de nuestra provincia. Que vea como se están fundiendo el sector privado. Les repito, Se están fundiendo.

Y encima el ministro Ibañez nos viene a proponer más ajuste en una pandemia particular donde para colmo de no contar con un Ministro de Salud o Desarrollo Humano, tenemos dos abogados al frente de emergencia sanitaria, un médico en Educación, un arquitecto haciendo controles bromatológicos y un MINISTRO DE ECONOMIA disociado de la realidad, que en lugar de cumplir con la importante función asignada se entretiene jugando al panelista de TV , cuando no juega a defensor y recaudador de REFSA, o promotor del Banco Formosa, o se entretiene distribuyendo discrecionalmente las Obras Púbicas provinciales entre unas 15 empresas privilegiadas que le pertenecen o son de testaferros de funcionarios, “patria contratista” o “cartelización de la obra pública que le dicen”, arremetió.

Es lamentable que un Ministro de Economía de una de las provincias más pobres de la Argentina, se la pasa todos los santos medios días jugando al panelista de tv, dando cronogramas de pagos de medidas NACIONALES, comentando fotitos y dando concejitos, que bien lo puede hacer cualquier conductora o locutor, cuestionó.

Pregunto yo el ministro de Economía Haciendas y Finanzas de una provincia con el 42% de pobreza, con todos los negocios en bancarrotas, quebrados por el aislamiento y los tantos cerrados por el inefable Edgar Perez, y como si fuera encima nos manda esta iniciativas inapropiadas en este contexto, frente a emprendedores que esperan otras medidas y no más aprietes, ajustes y tarifazos.

Entonces insisto en que repensemos el momento y el proyecto de ley que estamos tratando más allá de que muchos no pueden expresar su opinión y solo cumplir órdenes. Sabe porque Sr. Presidente, porque si se presentan a una elección por su propio lomo y no prendidos del saco de Insfran y con los recursos del estado para hacer política, estarían escondidos como ratas en sus consultorios. Porque cuantos votos sacarían? 1000 votos, no presidente, 500 menos presidente, 100 votos, menos. Ni el inefable de Edgar Perez lo va a votar, ironizó Malgarini.

Comments

comments