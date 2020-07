Noelia Luna presentó proyecto en agradecimiento al Intendente chaqueño de Puerto Eva Perón y recibió un violento rechazó de parte del PJ

9

La diputada provincial por Juntos por el Cambio presento un proyecto de Resolución para expresar beneplácito y agradecimiento al intendente de la localidad chaqueña de Puerto Eva Perón, Diego Lavia, por su compromiso y solidaridad con los formoseños que estaban varados y sin poder ingresar a la provincia de Formosa.

El funcionario chaqueño dio apoyo logístico y humanitario a formoseños que con la excusa de la pandemia eran sometidos a la violación de los más básicos derechos humanos y por lo cual la legisladora solicitaba la declaración de beneplácito de la cámara.

En los fundamentos del proyecto que estaba firmado por los legisladores de todos los legisladores de Juntos por el Cambio,expresan_ Señor Intendente de la Localidad de Puerto Eva Perón de la Provincia del Chaco, que actualmente dio apoyo logístico y humanitario a una gran cantidad de formoseños que se encontraban sin poder ingresar a nuestra Provincia, atravesando diversas situaciones que no se condicen con lo declarado por los Derechos Humanos y el sano juicio de razonabilidad, el Sr. Intendente cumpliendo solo con el hecho de ser humano, solidario y solo viendo que había otros Argentinos en problemas se puso a liderar la campaña de ayuda.

Sobran motivos para expresar el beneplácito y agradecimiento en nombre de esta Honorable Legislatura de la Provincia, porque a pesar de las diferencias partidarias cuando la crisis pega fuerte es importante que resalte el lado más noble del ser humano, la solidaridad.

La PANDEMIA causada por el Covid19, ha desnudado realidades que muchos no veían, otros solo las escondían y no se hablaba, pero la esperanza de la raza humana se aflora cuando existen otras personas que no miran detalles para hacer grandes obras, como dice nuestra Constitución Nacional, “…constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general en la voz del inolvidable Dr. Alfonsín, era un fuerte y noble grito de libertad, en la lectura de la actualidad es un compromiso que asumimos los Argentinos que hoy el Sr. Intendente, Don Diego LAVIA, solo ha demostrado cabalmente lo fuerte del compromiso solidario con el prójimo, expresaron.

No merece ni la lectura

Si bien Luna, utilizó el momento de homenajes para plantear el tema, fue vehementemente atacada por el diputado del oficialismo, Agustín Samaniego que le dijo: “El intendente, desconozco es probable que les haya ayudado con alguna cosa. Yo no sé quien habrá sido el autor del proyecto.

Seguro que pensaron, “Que podemos hacer para chicanear a los peronistas, no ganamos elecciones, vamos a pedir un homenaje o declarar ciudadano ilustre al intendente de Eva Perón , la verdad no merece ni su lectura”

Agregó que, “ seguro lo hicieron para dejar mal al gobierno de Formosa.¿ Porque no los ayudaron ellos, porque no les mandaron un kilo de azúcar, un kilo de fideo, unos sándwiches?. Tienen una mirada obtusa de la política, ¿A quien se le ocurre presentar esta payasada?”

Dijo además que: “No estaba prohibido mandarle un kilo de azúcar. No se hace política de esta manera, que pongan la luz alta o si no se van a seguir atropellando. En medio de la pandemia intentan sacar un rédito político. Toda la ciudadanía está preocupada para combatir la pandemia y los nenes y las nenas hacen este proyecto gastando tinta. Solicito cordura, prudencia, no sabiduría, sensatez, en homenaje trabajemos en los proyectos”.

