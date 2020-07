Ramirez: “las medidas impositivas aprobadas por el PJ son a todas luces inoportunas, el ideólogo no debe ver el tendal de comercios quebrados”

9

El diputado provincial de “Juntos por el Cambio-Pro” doctor Enrique Ramírez, objeto la inoportunidad de las reformas impositivas enviadas por el poder Ejecutivo y luego aprobadas por la bancada oficialista, y aseguró que él “ideólogo” de esta ley recaudatoria (Jorge Ibañez) no recorre ni el centro de la ciudad capital y no ve el panorama general de negocios cerrados, “los que pagan ingresos brutos no están pudiendo trabajar”, remarcó enfáticamente.

“Miremos el panorama general, esta medida es a todas luces inoportuna, yo no entiendo a quien se le pudo ocurrir esto (Jorge Ibañez), quien fue el ideólogo de esta Ley pero si le aseguro, que esa persona no recorre ni el centro de la ciudad capital, que le vamos a pedir que vea como está la av. San Martin de Clorinda con todos los negocios gastronómicos cerrados” dijo y enumeró varios ejemplos.

La gente no puede trabajar y el estado pretende ahogarlo más

Hoy los que pagan ingresos brutos no están pudiendo trabajar como los gimnasios, bares, algunos profesionales liberales como los abogados, y los que pueden hacerlo en su mayoría no llegan a cubrir sus gastos, sus costos, hoy el que sale empate en un mes es un privilegiado y el estado pretende ahogarlo más con esta decisión que está tomando, porque hoy la mayoría va a entrar en el cese de pagos, pero no es porque no quieran…… pagar es porque no pueden , no están llegando a fin de mes a cubrir sus costos, alquileres, secretarios/as, dependientes, la luz, resaltó Enrique Ramirez.

El estado provincial se hizo ausente con todos aquellos que pagan ingresos brutos ni si quiera le postergo el pago de la luz.

Pareceria que le tienen bronca al emprendedor o al privado que bajo su propio riesgo genera puestos de trabajo, paga ingresos brutos, remató Enrique Ramirez.

