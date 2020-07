“Los Leones furiosos defendiendo derechos provinciales ante Macri, se vuelven Gatitos falderos cuando llega un presidente del mismo signo político”

3

366 total views, 366 views today

El presidente del bloque de Juntos por Cambio Ricardo Carabajal, en el debate legislativo de la cuarta sesión mixta de la Cámara de diputados, cuestionó severamente las medias verdades, los dobles discursos y las notorias contradicciones del relato provincial.

“Los que venían a ser mejores, los del gobierno nacional y popular que venian a cambiar, reparar y a ponerle plata en el bolsillo de la gente, terminaron con las mismas tarifas eléctricas que criticaban, con más ajuste y presión fiscal, y metiéndole la mano en el bolsillo de los jubilados a quienes prometieron que de entrada les iban a llenar las heladeras y ponerles un 20%, mintieron, resaltó.

“Resulta que son unos “LEONES furiosos” para defender los derechos de Formosa y de los formoseños cuando se trata de gobiernos nacionales de distintos signos políticos y son “GATITOS falderos” cuando se trata de presidentes de su mismo color político”, cuestionó el diputado radical

“Nosotros señor presidente con respecto a los reclamos provinciales ante Nación; el valor de la tarifas, la defensa de los salarios, los cierres de las PyMES y los ingresos de los jubilados tenemos visiones distintas, parciales, el diputado preopinante plantea los problemas de incumplimientos del presidente Macri, y no se acuerda de cuando el matrimonio Kirchner le sacó el 15% de coparticipación de un plumazo a todas las provincias argentinas, y después de muchos años (década ganada) una semana antes de irse, la presidenta en forma dadivosa devolvió ese dinero a las provincias, lo mismo está pasando hoy.

Vamos a pelear hasta el infinito, pero el infinito pronto llega

Lo mismo está pasando hoy, y es lamentable. Cuando hay un presidente del mismo color político que la provincia, somos permisivos, y cuando hay un presidente que no nos agrada o ideológicamente no está cerca somos unos leones y defendemos con uñas y dientes cada centavo de la provincia y no vamos a renunciar, y vamos a ejecutarlo en un juicio ante la Corte suprema y vamos a seguir hasta el infinito…

“Pero resulta que el infinito llega cuando llega un presidente del mismo color político, entonces vamos a suspender por un año los juicios que inició la provincia, pero estas suspensiones por un tiempo seguramente van a perpetuarse en el tiempo por los problemas que seguramente va a dejar la pandemia. Y seguramente la provincia de Formosa está perdiendo dinero con esto, va a seguir perdiendo dinero en el futuro” consideró Carabajal.

Entonces cuando hay un presidente de un signo político diferente en Nación, somos Leones defendiendo, y cuando hay un presidente del mismo color político pasamos a ser un gatito faldero, entonces son esas las incoherencias que tenemos que cambiar, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y en la defensa de los intereses de nuestra provincia, no porque sea el mismo partido vamos a cambiar los intereses que teníamos hace algunos meses, cuestionó.

“Y, todos, todos en general hablan de medias verdades. El diputado preopinante habló del tarifazo y que pasa hoy señor presidente, no ha cambiado absolutamente nada, en seis meses no pudieron cambiar algo, siguen cobrando lo mismo, no se puede mejorar?, no se puede pagar menos la luz?, se interrogó.

Antes era un monstruo el presidente Macri con el aumento de la energía eléctrica, y resulta que ahora siguen facturando lo mismo los que venían a cambiar y a mejorar, a ponerle plata en bolsillo de la gente. Y a los jubilados le iban a poner el 20% ni bien entraban, resulta que lo que hicieron fue meterle la mano en el bolsillo a todos los jubilados, algo que nunca hubiera hecho el derechoso, el liberal del presidente Macri, evaluó.

Este gobierno nacional y popular lo primero que ha hecho fue meterle la mano en elbolsillo a los jubilados, no hay que mentir ni decir medias verdades, porque son estas cosas las que nos impiden acompañar estos proyectos, concluyó.

Comments

comments