Baldomero, Mamá Chupeta y Pato preocupados por el IASEP

Baldomero: Buenos diaaaasss. ¿Como están amigos? ¿Tomamos unos mates?

Mamachupeta: La verdad esta para un Tere, hace calor.

Baldomero: Bueno, pero antes hagamos una base, nose por lo menos con unas galletitas Traviata.

Mamachupeta: UUUUhhhhh, las traviatas, me acuerdo las que me afanaba a mi abuela…. Jajajaja. Que cosas ricas. Y vos pato, ¿qué preferís?

Pato: Estamos todos locos, por mi lo que Uds. quieran.

Baldomero: Bueno, que sea mate, el Tere más tarde cuando haga mas calor, tenemos tiempo porque lo que tengo para contarles es preocupante.

Se acuerdan que el otro día, hablábamos de la situación del IASEP?

Mamachupeta: Soy todo oídos.

Pato: solo escucha.

Baldomero: Bueno, la verdad lo que está pasando allá abajo en nuestra querida ciudad, te digo, es mejor estar acá, estamos más protegidos, encima ahora con los casos que aparecieron del maldito virus, importado directamente de China, esta haciendo desastres.

Me comuniqué anoche con un sobrino que no conocí, tiene 29 años, me conto que trabaja en la muni, este afiliado a la obra social y que la madre, ósea mi prima, necesita tomar varios medicamentos de por vida, entre ellos algo para un cáncer que le diagnosticaron y que la medicación resulta difícil de conseguir.

Mamachupeta: Ah, eso debe ser lo que me decía la hija de una vecina, la madre es diabética y necesita algo que llaman insulina, las agujas para aplicarse y las cintas para el control, que por lo que entendí se pincha el dedo tres veces por día y sale casi mil pesos una cajita de 25, con lo caro que esta todo por ahí tiene que saltear para que le de para mas días.

Pato: Estamos todos locos…. antes no era asi.

Baldomero: Pasa que cuando nosotros estábamos allá, el IASEP, lo manejaban los trabajado res, luego alguien tuvo la infeliz idea de sacar una ley para que los fondos del IASEP, sean manejados por el gobernador, a través de su ministro de Economía, que encima parece que ni siquiera es formoseño, ósea no por eso, pero formoseños capaces para ese lugar debe haber, no sé porque este ñato tiene que estar ahí.

Esto hace que el IASEP, solo disponga 35 pesos de cada 100 que recauda, el resto del dinero lo usan para otra cosa, mientras los afiliados, no solo tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza, sino que también enfermarse les sale muy caro.

Mamachupeta: pero baldo, tengo entendido que Formosa creció mucho, hay mucha mas gente que cuando estábamos allá, en pocos años creció un montón, yo vendería mucho mas si estuviera allá. Creo que según eso progreso mucho.

Baldomero: La verdad creció en población, pero la calidad de vida desmejoro mucho. Nuestra Formosa ya no es la de antes.

Mamachupeta: La verdad me sorprende, pensé que, gobernando los compañeros, Formosa tendría que haber estado mucho mejor, lo digo como peronista de Perón. Él nos enseñó un camino.

Pato: Se ve que se les perdió la partitura y tocan otra música. Jajajajaja. Estamos todos locos.

Baldomero: Y bueno chicos, ya tendremos tiempo de seguir hablando. Almorzamos y nos vamos a pescar? Me dijeron que están saliendo unos lindos bagres y surus.

Pato: Pero no se puede….

Mamachupeta: Pero Pato, no estamos en Formosa. El gobierno no lo permite allá, nosotros estamos en nuestra celestial ciudad, acá no hay virus, acá ya estamos todos muertos, acá no hay problemas.

Baldomero: Tiene razón Mamachupeta. Luego de la sobre mesa, sacamos unas lombrices y nos vamos. A prepararse.

