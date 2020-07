Ibañez admitió que los ajustes; ni la caída de la recaudación afecto los sueldos de los ministros, que desconoce la crisis de los hoteleros y defendió a REFSA (VER VIDEO)

5

El fin de semana ante una bien formulada pregunta del periodista Leonardo Fernández Acosta, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Jorge Oscar Ibañez, reconoció que la crisis que afecta a todos los sectores sociales, agudizada por ajustes y la estrepitosa caída de la recaudación no afectó el gasto político ni el sueldo de los ministros del poder Ejecutivo provincial.

Cuando hablan de “esfuerzo mancomunado”, es solo para los demás?, porque ni la crisis, ni la caída de la coparticipación ni la baja de la recaudación provincial afectó los sueldos de los Ministros

Leo Fernández le preguntó directamente a Jorge Ibañez, si cuando hablan de “esfuerzo mancomunado”, es solo para que lo hagan los empresarios, el comercio, las Pymes, los contribuyentes y la sociedad, ya que son los grandes perjudicados de esta pandemia, no así los gastos públicos, dado que recortes en la coparticipación y en los ingresos por rentas no han afectado los sueldos de los ministros, por ejemplo.

Recientemente informó que admitirán el protocolo para permitir el servicio hotelero, que tienen un 30% de hoteles que ya se han cerrado definitivamente, que han presentado la quiebra o se han fundido, hay otros que han sacado el ATP para pagar el 50% de los sueldos y este mes deben pagar la primera cuota del préstamo para pagar el otro 50%, luego está el sector de los gastronómicos al cual no le han aceptado ningún tipo de protocolo y están en una situación de crisis terminal, fundamentó parte de su pregunta el periodista de El Comercial.

Ibañez respondió: desde el Estado es cierto que no sufrimos con respecto a quien tiene la actividad comercial cerrada

Con respecto al cierre de los hoteles no tengo porcentajes

El Ministro Ibáñez respondió al periodista “con respecto al Estado es cierto que no sufrimos con respecto a quien tiene la actividad comercial cerrada, pero la merma en la recaudación, del estado a nivel nacional, provincial y municipal, en el primer semestre ha sido muy grande, los recursos presupuestables cayeron, también es cierto que hay actividades sobre todo las que no han podido abrirse comercialmente o industrialmente que habrá que articular medidas y si no alcanzan se verán pero no hay forma hoy en día de auxiliarlas en todo lo que necesitan, con respecto al cierre de los hoteles no tengo porcentajes”.

Leo Fernández Acosta preguntó: ¿Por qué el gobierno no ha pensado nunca en esta situación de crisis absoluta de la parte privada en un plan de moratorias de deudas fiscales?

Sumado a la crisis el día jueves se ha aprobado en la legislatura, una modificación en el Código Fiscal donde se le sacan beneficios del 20% a aquellos que entren en situación de morosidad, y se implanta un sistema de riesgo fiscal, es decir aquel que se atrase va a perder determinados beneficios y tendrá determinadas sanciones y es el gremio hotelero uno de los que sufrirá esta ley.

También se refirió a las cooperativas que tienen grandes dificultades para cobrarle al Estado lo que les deben y que tampoco podrán pagar esta identificación fiscal positiva, porque si no se está al día, si se tiene una calificación negativa, si se está moroso, no se puede acceder a un certificado de libre deuda, las cooperativas atrasadas en este caso que son proveedoras del estado, no tendrán el certificado y serán sujeto de retenciones, entonces ¿Por qué el gobierno no ha pensado nunca en esta situación de crisis absoluta de la parte privada en un plan de moratorias de deudas fiscales, con prórrogas en los plazos para pagar también la luz, el agua que ha aumentado y en contrasentido ha aprobado una ley en donde hay mayor rigurosidad con respecto al Código Fiscal?.

Ibañez respondió: Estamos estudiando dentro de nuestras posibilidades que es la implementar, con el tiempo una moratoria

Ibañez respondió “con respecto a las leyes que dictó la legislatura provincial, no son leyes de persecución a nadie, es decir no creamos un impuesto, hay una inquietud generalizada que estamos estudiando dentro de nuestras posibilidades que es la implementar, con el tiempo una moratoria para estas actividades, que no han podido hacer frente al pago de sus tributos.

Ibañez: Refsa no aumento las tarifas y mínimo esfuerzo que pedimos a los que cobren sueldo y aguinaldo es que paguen las boletas

Con respecto a los servicios públicos como por ejemplo el eléctrico se han determinado dentro de nuestras facultades, que las personas más sensibles que no puedan pagar la tarifa de luz, los sectores más vulnerables como se los llama, que son aquellas 64 mil familias aproximadamente que están en Formosa dentro de la tarifa social, y si el municipio y la provincia hace el esfuerzo de abonar la masa salarial, el aguinaldo, el aumento, es un esfuerzo que le podemos pedir a quien recibe eso es que pague los servicios públicos, porque detrás de una distribuidora eléctrica o una empresa de agua potable hay muchos trabajadores y familias, y que su ingreso depende del pago de los servicios públicos, pero en cuanto a la tarifa eléctrica no ha aumentado además eso no lo fijamos nosotros sino CAMESA.

Los Cooperativistas cobran una asistencia muy importante $ 6.500

De las cooperativas se manifestaba que hay algunas que no cobran y esto habrá que verlo puntualmente, las que conozco cobran regularmente pero puede haber alguna que no esté cobrando, pero además se deben fijar los programas de apoyo a los cooperativistas y es una asistencia muy importante porque hoy son $6500 pero de aquí a dos meses son $16500 para cada cooperativista pero es cierto que esa cooperativa debe reunir ciertos requisitos mínimos para poder percibir este beneficio, admitió.

