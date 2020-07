Luis Basterra, ministro de Agricultura: “No hay intencionalidad política en los ataques a los silobolsas”

Por último, Basterra se refirió a la situación de la agroexportadora Vicentin: “El Gobierno tomó una decisión y no está definido el instrumento. La política es no perder Vicentin, que no sea capturada por algún grupo que termine desguazándola. No es un ensañamiento con la propiedad privada. La determinación de que la empresa tenga participación del Estado también involucra a las cooperativas de los acreedores e incluso a los actuales accionistas”.