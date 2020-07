Baldomero otra vez con el tema del IASEP

4

Baldomero: Dia nublado, esta para unas tortas fritas.

Mamachupeta: Uh, con mate dulce.

Pato: Eso me gusta, jejeje, estamos todos locos.

Baldomero: Continuando con el tema del IASEP, tengo que decirles, que la cosa no mejora.

La verdad, entre otras cosas en la que aun incumple el Gobierno provincial, es con el pago de un suplemento que tenían que recibir los trabajadores de la salud, afectados a atajar los penales del nuevo virus. Averigüe… le dicen Covid19, viene de que nació en la China, en diciembre del año paso. Esta por todos lados, como las moscas en un basural.

Mamachupeta: Que barbaro, nunca imagine que eso pudiera suceder. Pero decias del IASEP y nos contas del virus.

Baldomero: Pasa que esto acumula mas bronca, mas incertidumbre, porque desde que empezó el año, un grupo de médicos están movilizados queriendo reclamar que le aumenten los honorarios por su trabajo. Justamente ellos que ahora junto con los demás trabajadores, son los mas expuestos. En Formosa, según dicen, aun no murió nadie por el bicho, aunque hay mucha desconfianza sobre esa información.

Mamachupeta: ¿Pero ¿cómo llego a Formosa? Porque la China está lejos.

Baldomero: Bueno, justamente fue la metida de pata que tuvo a principio de año, el Ministro de Salud de la Nación, que justamente dijo, no pasa nada. La China queda lejos, pero se olvido que el bicho viajaba en avión… y zass, apareció y hasta ahora le esta costando controlarlo. A Formosa, dice la mala lengua, que llego con el Presidente y su comitiva.

Mamachupeta: Bueno, a mí me llego la misma información por instragram. Fea la cosa entonces.

Pato: Pero eso porque paso ? No entiendo bien…. Estamos todos locos, jejejejeje.

Baldomero: Encima esto está trayendo otro problema, cerraron la entrada a la Provincia en Mansilla y hay gente de todas edades, con chicos, pasando hambre, frio, lluvia, viento, es inhumano, porque el gobernador no da la orden para que entren.

Bueno, antes de irnos a dormir, les digo que la cosa se esta poniendo caliente, porque el grupo de médicos que reclaman, no están siendo escuchados y encima ahora lo que llaman las prestadoras, que son organismos formados por colegas, sacaron un comunicado donde dicen que dada la situación, las prestadoras se comprometen a que no habrá reclamo alguno mientras dure la situación del virus.

Mamachupeta: La verdad estoy cada vez mas sorprendido, los compañeros…. Bueno, eran los de antes, se están comportando de una manera extraña…. Por lo menos.

Pato: Pero… el gobernador… es nuevo ?

Baldomero: No, esta atornillado al sillon desde hace mas de 30 años.

Mamachupeta: Como ?

Pato: Estamos todos locos, jejejejeje.

Baldomero: Bueno, las tortas fritas y el mate esperan. Luego seguimos, porque hay mucha tela para cortar.

