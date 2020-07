Distribuidores y Mayoristas alertan sobre dificultades creadas por el Gobierno provincial para poder ingresar las mercaderías a Formosa

4

Distribuidores y Mayoristas del NEA, se quejaron por las sucesivas complicaciones que le fueron creando desde el Gobierno de la provincia de Formosa, y las dificultades para les complican poder cumplir con el protocolo de ingreso de mercadería a Formosa.

Los Distribuidores se quejan de la reciente Ordenanza municipal, que fuera anunciada por el Ministro de Economía Jorge Oscar Ibañez 24 horas antes de su tratamiento y aprobación en el Concejo Deliberante, y que ya rige en la ciudad capital donde se exige un depósito para realizar la descarga de la mercadería, lo que imposibilita el ingresó de camiones a Formosa, alertando que eso podría encarecer los productos o provocar desabastecimiento y faltante de productos si no se analizan otras medidas.

En Formosa desde el Ministerio de Economía nos exigen “un cliente por camión”, es decir debemos mandar un camión para cada comercio, lo que hace inviable o muy caro el transporte, la ruptura de carga y la distribución. Los alquileres de depósitos valen una fortuna, lo que encarecería en un 10% las mercaderías, con la imposibilidad de trasladar el aumento de los costos a los precios por las exigencias del Gobierno y del Ministerio de Economía por los Precios Cuidados.

Los clientes chicos son los más perjudicados, los que más a van a sufrir este tipo de medidas

En este marco de cada vez mayores exigencias y trabas no podemos transferir el aumento de costos al cliente, ni estos trasladarlos a la góndola, entonces estamos complicados por todos lados, puntualmente el tema de la entrega de refrigerados congelados es más complicada porque no hay clientes que puedan tener una capacidad de cámara para guardar mercadería, los clientes chicos son los más perjudicados, los que más a van a sufrir este tipo de medidas, aseguraron.

Hay productos de primeras marcas y frigoríficos que ya no están ingresando a Formosa, porque son inviables las trabas y complicaciones que nos generan desde el Ministerio de Economía del Gobierno de Formosa, que te exigen un camión por cliente y el alquiler de depósitos y en los rubros que necesitan cadena de frío, requieren alquileres altísimos y las instalaciones de cámaras frigoríficas.

Para colmo no podemos ingresar a buscar alquileres, firmar contratos, acondicionar los depósitos e instalar los equipamientos básicos, contratar personal para el depósito y para hacer la distribución, porque tenemos que hacer cuarentena y eso es imposible en la actividad.

Es una situación compleja la generada por el gobierno de la provincia, nosotros entendemos la postura del gobierno que está primando la salud de la gente, pero hay que buscar una alternativa a poder seguir con el suministro de mercadería y abastecimiento de mercaderías de consumos masivos y productos esenciales; como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, indicaron.

La carne es un problema aparte, por las exigencias de Ibañez aumentaran y empezaran a escasear. Nadie tiene para bajar un semi completo de carne

Advirtieron que la carne es una cuestión aparte y que empezará a escasear, hay productos cárnicos que llegan desde Santa Fe por ejemplo pero nadie tiene para bajar un semi completo de carne, son pocos los que pueden tener cámaras en Formosa para abastecer y al empezar a escasear van a aumentar los valores porque lo aumentos de los costos por las trabas se van a descargar en los aumentos de los precios o en desabastecimiento del producto.

Las trabas de Economía generan un problema complejo para todos y el perjudicado va a ser, como siempre: el consumidor

Hace una semana que varias empresas no pueden enviar camiones, y los mayoristas locales también se van a complicar, porque no pueden recibir un camión de cada producto, y algunos van a comenzar a escasear, para colmo hay varias empresas que no están trabajando, hay otras que tienen el 50% de la gente trabajando y todo esto disminuye la producción y la oferta de productos, ya hay muchísima faltante de productos”, alertaron.

Hay una demora enorme para que circulen los camiones por las provincias, y las prioridades en las industrias tienen los grandes negocios que tienen camiones propios.

El ministro Ibañez tiene que rever muchas medidas que mandó a implementar porque ya están generando problemas y complicando la situación, y aunque parezca lógicas las medidas que dispuso, son inviables y las consecuencias la va a terminar pagando los consumidores y la economía provincial, advirtieron.

