La que autorizó el robo de los 7,6 millones a Formosa, acusó a la oposición de privilegiar “sus intereses personales”

1

64 total views, 64 views today

La ex Ministra de Economía del gobierno de Gildo Insfran, hoy diputada provincial del Frente de Todos (FdT) Inés Beatriz Lotto de Vechietti que fue parte integrante de la banda que junto a Amado Boudou, Alejandro Vandebroele, el FonFiPro y Gildo Infran le robaron al Estado provincial 7,6 millones de pesos (U$s 2 millones) por una asesoría trucha, acusó a “los opositores de no pensar en los comprovincianos, sino en su situación política personal”.

La diputada Gildista remarcó la importancia de las reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva, como así la adhesión de Formosa al Consenso Fiscal 2019, que fueron aprobadas en la última sesión mixta de la Legislatura. A la vez, reprendió a los legisladores de Juntos por el Cambio, ya que “siempre están tratando de sobresalir haciendo oposición por la oposición misma”.

No debemos olvidarnos que la oposición trata de aprovechar estos momentos de visibilidad para hacer el show al que están acostumbrados a realizar porque en general no piensan en los comprovincianos, sino en su situación política personal, reprochó la legisladora.

“Siempre están tratando de sobresalir haciendo oposición por la oposición misma, no acompañando los temas que son de importancia en nuestra provincia, como en la última sesión donde se trataron modificaciones al Código Fiscal y Tributario”, subrayó, esclareciendo que las mismas “no atentan para nada contra los contribuyentes, sino que por el contrario buscan acompañar a los que cumplen con sus obligaciones y a los que están pendientes de su situación fiscal”.

El accionar de la oposición “no contribuye a la convivencia democrática, sino por el contrario, buscan la confrontación. No acompañan el devenir de la provincia, el crecimiento ni las oportunidades porque estas son leyes que deben estar de esa forma, ya que aquel que le debe al fisco tiene la oportunidad que al tener acreencias en el Estado pueda regularizar su situación”.

Comments

comments