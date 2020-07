Caballero insistió con una Playa de Transferencia de Cargas

2

366 total views, 366 views today

El concejal Daniel Caballero volvió a poner en valor su proyecto, a partir de “la situación que estamos viviendo”, y considerò que tanto el Municipio como el Gobierno provincial, deberían, en conjunto, utilizar este mecanismo.

“

Se nos demanda mesura, pero sobre todo más comprensión y sensibilidad con las actividades productivas y comerciales, que son las màs golpeadas por la pandemia que nos aqueja; sin embargo observamos que ese criterio no se aplica para estos sectores; sostuvo el edil de la UCR.

“Estamos de acuerdo en que la ciudad de Formosa debe prepararse para su desarrollo; es por eso que presentamos una alternativa viable, en pos de su adecuación a los tiempos que vivimos. Por eso creemos que el proyecto de playa de transferencia de cargas es la solución”, planteò, distanciándose del mecanismo que se usa ahora y genera “un significativo dinero extra para quienes apenas sobreviven”.

“Estoy convencido de que debemos legislar para una solución integral y no para parches. Los productores de bienes y servicios son los que determinan el desarrollo de una sociedad y el Municipio debe acompañarlos para el desarrollo tanto de la ciudad como del vecino”, amplió.

“Hoy no podemos exigir a una persona que se dedica al comercio o a la distribución de bienes, que realice una inversión de este tipo por casi capricho; debemos apoyarlos e incentivarlos, pero creo que no es la manera” reafirmò.

“El Municipio y el Ejecutivo provincial, deberían ayudar y fomentar a la inversión privada, brindando la infraestructura para el arraigo de los emprendimientos en la ciudad de Formosa; es el momento de un cambio superador y en conjunto con el Gobierno provincial”, insistió.

Comments

comments