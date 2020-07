Desesperado reclamo de siete personas que llevan más de un mes varadas en la frontera de Formosa: Insfran no les da respuestas

Solo siente impotencia ante la intransigencia de las autoridades formoseñas. El mecánico de 42 años había tenido que salir durante una hora hasta El Colorado para hacer un trámite. Sin embargo, como el domicilio que figura en su DNI es de Chaco, fue expulsado de Formosa hace 35 días. “Mostré el permiso de circulación y estaba todo bien, luego cuando me pidió mi DNI, vio que mi domicilio decía Chaco, entonces me dice ‘ah, pero vos no sos de acá, tenés que volver a tu provincia’ y me dijeron que me retirara. Prácticamente me echaron de la provincia. Salí a hacer un trámite de una hora y llevo ya 35 días a la deriva”, contó.