9

378 total views, 378 views today

Neme puso lo que hay que poner, enfrentó a la policía de Insfran y acercó ayuda humanitaria a los formoseños abandonados en el Chaco

La Concejal justicialista Gabriela Neme hizo una rápida colecta para asistir humanitariamente a los formoseños abandonados despiadadamente desde hace varias semanas a la intemperie por el Gobierno de Gildo Insfran en Puerto Eva Perón Chaco frente a Mansilla.

La dictatorial policía provincial que no dejaba a nadie acercarles ayuda humanitaria a nuestros comprovincianos “inexplicablemente impedidos por el gobierno provincial de poder ingresar a su provincia”, luego de haber realizado dos cuarentenas completas, tirados a la intemperie al costado de la ruta 11, esta vez tuvieron que enfrentarse con una legisladora con cojones, convicción y determinación que fue personalmente hasta mansilla para enfrentar en el puesto de Gendarmeria, todos los pretextos, reparos, intimidaciones de la Policía provincial, y las amenazas de someterla a cuarentena y tener que solicitarle permiso a la mesa del COVID19 liderada por los ministros Jorge Ibañez y Jorge González, para volver a ingresar a la provincia.

Posted by Gabriela Neme on Wednesday, July 8, 2020

Gabriela Neme que desde hace tiempo viene denunciando el autoritarismo que brota de la eternidad y la suma del poder público en manos de Gildo Insfran, asegurando que “Cuando se pierde la sensibilidad y el sentido común se cae en un excesivo autoritarismo”.

“Tengo la sensación que en Formosa, costará más la post pandemia por los excesos del Gobierno provincial que por los daños que deje el virus”, dijo al expresar su solidaridad para la familia del Sargento Ayudante VICTOR MARTÍN Mallorquín de 44 años que falleció en el Chaco sin poder ingresar para recibir su tratamiento en Formosa y sin que su familia siquiera pudiera despedirse-

Bajo la consigna “Los formoseños abandonados necesitan una respuesta. Son nuestros hermanos, son nuestro pueblo”

Al verse impedida, se cruzó con un buen samaritano camionero Chaqueño que se ofreció a acercarles la ayuda, los problemas no cesaron, querían impedirle hacer el trasbordo en el lugar que se vuelvan a hasta la estación de servicio, y que no se acerquen porque si no lo iban a obligar a hacer la cuarentena de 15 días a la valiente legisladora capitalina y a su chofer.

Finalmente Gabriela Neme se les plantó de vuelta, respetando una distancia de 5 metros, y siendo intimidatoriamente vigilados, fotografiados y filmados por la policía de Insfran, hicieron en trasbordo en el lugar, el camión partió y metros más adelante los esperaban los formoseños varados que ayudados por la policía del Chaco y el Intendente de la localidad de Puerto Eva Perón recibieron la ayuda de los formoseños solidarios,

La policía confirmó la intimidación y el traslado a través de un transportista

Desde la Policía confirmaron que alrededor del mediodía de este martes llegó al control Policial una donación de alimentos no perecederos y ropas en carácter para las personas que se encuentran varadas a un costado de la Ruta Nacional N° 11.

“El Oficial Superior a cargo del control explicó que no había ningún inconveniente en que pasen hasta el lugar que deseaba pero que para ingresar nuevamente a la provincia deberían realizar, como toda persona que decida salir de la provincia,pero para regresar nuevamente, debe hacer la gestión correspondiente a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 y esperar la autorización respectiva conforme protocolo sanitario establecido”, sostuvieron desde la policía provincial.

“Transcurrido unos minutos y tras una gestión realizada, un transportista que iba a salir de la provincia, trasladó los elementos donados hasta el lugar donde se encontraban las personas varadas”, aseguraron desde la Policía.

Miente el Ministro González no queremos hacer política, queremos regresar a nuestros hogares

Isaías Cano uno de los varados agradeció el esfuerzo y ayuda “es importantisimo por el difícil momento que estamos pasando desde hace muchas semanas, pero la realidad es que queremos pasar a Formosa, cumplir la cuarentena y reencontrarnos con nuestros familiares. Todos salimos para buscar trabajo y ahora queremos regresar a nuestra tierra. No buscamos hacer política como denunció el ministro González. Nadie acá está afiliado ni busca rédito partidario. Somos trabajadores que pedimos pasar a nuestra provincia”.

Comments

comments