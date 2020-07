“Piedad, por Dios santo déjenos entrar”: el ruego a Gildo Insfran de los formoseños varados en la ruta, algunos desde hace 36 días

3

Un bebé de un año con su joven madre y una menor de 14 años se encuentran entre los varados, algunos esperan autorización para ingresar a la provincia desde hace 36 días.

Soportando heladas, lluvias y barro 12 formoseños varados al costado de la ruta nacional N° 11 en la localidad Chaqueña de Puerto Eva Perón ruegan al gobierno de Gildo Insfrán que los dejen entrar a la provincia, lgunos llevan 36 dias de espera alojados en carpas improvisadas algunos y otros dentro de los autos.

Por razones de trabajo, salud entre otras, muchos formoseños tuvieron que salir de la provincia y al quedar sin trabajo, producto de la actual crisis vuelven a Formosa y no pueden ingresar debido a la estricta cuarentena impuesta por la gestión de Gildo Insfrán.

Diego Andrés, formoseño oriundo de Pirané comentó a EFN que siguen esperando en la llovizna y el frío “esto es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo” exclamó.

A través de los medios de comunicación, redes sociales, y ante la justicia mediante un Hábeas Corpus solicitan el inmediato ingreso a la provincia.

Con voz ronca y rostro demacrado, con un hilo de esperanza Diego solicita al gobierno ayuda “pedimos al gobierno de Formosa que nos ayuden, que nos dejen entrar, ya no podemos más la estamos pasando muy mal”.A pesar de las palabras del Ministro de Gobierno Jorge González, quien en conferencia de prensa el día de ayer dijo que es todo una movida de los medios Diego asegura que no es así “esto ya no da para más, tenemos una menor de 14 años con su padre, tenemos las cosas mojadas no somos de ningún partido político, esto no es una movida política al contrario somos gente laburante -por Dios santo -queremos seguir trabajando, “pelearle a la situación por favor pedimos a los gobernantes que ablanden su corazón y nos dejen entrar”. Entre ellos hay una adolescente que tiene domicilio en Formosa, está con su papá, “La menor de edad lleva 26 días durmiendo adentro del auto”, afirmó Diego Andrés.

Formoseños esperan autorización para ingresar a la provincia, algunos desde hace 36 días.

Luis Leónotro de los varados en la ruta contó que fue el año pasado a la provincia de Santa Cruz en busca de trabajo y por la pandemia la empresa tuvo que cerrar y sin trabajo no le quedaba otra que regresar a Formosa.

León comento además que hizo el cambio de domicilio hace cinco meses “soy nacido y criado en Formosa y nos tratan como si fuéramos extranjeros, golpeo la puerta de mi casa y no me dejan entrar” concluyó.

Emilce, una joven madre adolescente con su bebé de un año y medio se encuentra viajando a Formosa desde el 12 de junio cuando después de ser despedida de una fábrica en Buenos aires decidió volver a su provincia en un remís que lo llevó hasta Corrientes y allí cruzó hasta Barranqueras, provincia de Chaco donde tuvo que cumplir 20 días de cuarentena.

Llegó hasta Puerto Eva perón donde espera la autorización que había solicitado al gobierno de Formosa pero nunca la obtuvo. Emilce y su bebé están alojadas en una oficina de Turismo que le ofreció la municipalidad.

En el informe diario que realiza el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, el Ministro de gobierno dijo que están “montando un operativo de prensa”.

“Todos los casos están siendo evaluados y con paciencia vamos a ir avanzando. Insistimos no vamos a dejar presionarnos por ningún operativo de prensa. Nos están montando operativos de prensa con difusión de imágenes y demás cuestiones que intenten forzarnos a los formoseños a que nos sometamos a ese tipo de situaciones y no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque el objetivo nuestro objetivo es muy claro, proteger la salud de los 640 mil formoseños y formoseñas” afirmó González.

Diego además comentó que los primeros días fueron muy difíciles, pero ahora sobreviven gracias a la buena voluntad de la gente, muchos de ellos camioneros, quienes les acercan víveres y agua. También la policía de Chaco les acercó un tubo de gas y personal municipal les llevó frazadas agregó Diego Daniel Andrés.

