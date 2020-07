Lee repudió la actitud fascista de “abuso de poder” del Ministro González que estigmatizo, escrachó y condenó en Cadena Provincial al varado Piranense

2

El ministro de gobierno Jorge González con total asentimiento del ministro de Economía Jorge Oscar Ibañez, haciendo mal uso de información policial, en una obscena y extrema demostración de abuso de poder, violando los más elementales principios de presunción de inocencia, de derecho a defensa y de ser juzgado ante un juez justo e imparcial, procedió a estigmatizar, escrachar y condenar en Cadena Provincial al varado ciudadano Piranense, demostrando la persecución policial la utilización de información de la fuerza para juzgar la vida personal de un ciudadano, acusarlo de mentiroso, de armar operativos buscando reditos politicos y condenarlo a no ingresar a su provincia,

González en la Conferencia del COVID19 afirmó “nosotros estamos discutiendo a partir de una operación mediática porque ha sido así, la situación de estas personas que están en Puerto Eva Perón, han “vendido” que la policía desaprensiva tomó a una persona que estaba en Pirané que salió a hacer una compra y que luego no la dejamos entrar porque no tenía domicilio, lo publicaron todos los medios, en páginas y era mentira, aseguró el Ministro de Insfrán.

Y, si hubieran investigado más este caso, si hubiéramos hecho un poco más de periodismo de investigación, como le gusta decir a algunos que les gusta hacer periodismo de operaciones, pero si hubiesen investigado podrían haber conocido el testimonio de la pareja de esta persona, las características de esta persona en cuanto a su relación, hubieran podido estribar, que hubiera podido haber alguna situación de violencia”, condenó González.

Seguidamente expresó “hubiesen advertido que esa persona se retiró de la provincia luego de realizar algunas operaciones comerciales, si hubieran hecho un poco de periodismo de investigación se hubieran enterado de que estábamos ante una gran mentira y así en muchos casos, por eso nuestras convicciones no vamos a bajarlas por más operaciones de prensa que existan, porque la decisión es proteger la salud pública de los formoseños entre los que están también quienes intentan utilizar esta situación para obtener una ventaja política”, señalo.

El abogado Carlos Lee respondió el ataque del ministro de gobierno a los varados en Mansilla y advirtió “me sorprende las declaraciones del ministro, parece que todo fuera mentira pero la realidad nos demuestra que los abusos de autoridad, las transgresiones, que ellos dicen la gente los comerciantes, el ciudadano de a pie realiza no son tan así, pero si podemos ver la arbitrariedad con la que actúan el abuso de poder que emplean, indicó.

La falta de respeto a los derechos ciudadanos que todos los días hacen, esto más allá de los problemas particulares que puedan tener cada uno de los ciudadanos y si tuvieran alguna denuncia a nivel provincial, es la provincia quien va a actuar través de sus instituciones judiciales si hubiera cometido algún tipo de delito, se tendrá que instaurar todo un proceso y determinar si hay responsabilidad o no penal, pero lo cierto que irse por la tangente y no permitir la entrada, en base a esa causa no dejarlo entrar, es otra muestra más del autoritarismo del gobierno”, cuestionó el abogado Carlos Lee.

Así mismo interpretó “Si hubiera sucedido más allá de lo que dice el ministro, de que se fue a hacer una operación comercial al Chaco y que no fue expulsado, cual es el motivo por el cual desde el 2 de junio no se lo deja ingresar a la provincia para volver a su casa, no solamente este caso en particular sino el montón de casos de ciudadanos formoseños que no pueden regresar a sus hogares por una determinación administrativa del gobierno de la provincia, entonces partamos de la base de que no ocupen la salud pública como caballito de batalla cuando avasallan los derechos de los ciudadanos”.

Por otra lado señaló “nadie está en desacuerdo con las medidas sanitarias de aislamiento obligatorio durante 14 días que realiza el gobierno, ahora eso no le quita que todos los ciudadanos puedan ingresar al territorio en tiempo y forma, hoy por hoy está cerrada la frontera, no hay un ingreso organizado como lo estipula el gobierno o quiere hacerlo ver está cerrada la frontera, y los casos de COVID que han ingresado lo han hecho ellos bajo su decisión discrecional,

Entonces los derechos de los ciudadanos no pueden ser afectados so pretexto del cuidado de la salud pública. Hemos visto y hemos palpado diariamente para aquellos que inclusive están dentro del territorio formoseño, como existe avasallamiento de esos derechos,

Para culminar sentenció “entonces no vengan a decir cosas que no existen, acá hay que respetar por sobre todas las cosas lo que la Constitución de la Nación manda, y la cuarentena es una decisión de los hombres, la pandemia es un mal que aqueja a todos, entonces las decisiones deben ser correctas y acertadas, no tienen por qué enojarse cuando alguien trata de corregir una decisión errónea, criticó el abogado Radical.

Es por ello que llamo a la reflexión al ministro de gobierno que no trate de justificar decisiones erradas por parte del comité de emergencia o quien sea que tome las decisiones, lo único que hay que respetar fundamentalmente es la democracia, la república y los derechos individuales de las personas, protegiendo indudablemente la salud pública y que no se subroguen facultades que no tienen”, concluyó.

