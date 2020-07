Insólita negación de Fiscal Zabala quien insistió con escrachar a la víctima pese a la advertencia del Juez: “el fallo ratifica que no hay restricción a la libertad ambulatoria”

302 total views, 302 views today

Al respecto, la funcionaria recordó que “este miércoles tuvimos audiencia con el juez federal Nº 2 motivada a que hemos tenido un planteo de habeas corpus”, marcando que “ nuevamente hemos obtenido un fallo favorable que dice claramente que no hay ninguna restricción a la libertad ambulatoria de ningún tipo y que tampoco en ese caso concreto del ciudadano se lo había ni expulsado de la provincia ni se había cometido ningún tipo de acto ilegal”.

El ciudadano tiene una denuncia por violencia de género que expusimos

Se trata de “un ciudadano que tiene su domicilio en el Chaco y que había estado circunstancialmente durante un tiempo en Formosa, donde había constituido una familia, pero tenía inclusive una denuncia por violencia, la cual también expusimos en la audiencia, lo que generaba que su esposa también tuviera miedo de que se le permitiera el ingreso a la provincia”, expuso.

“La provincia una vez más planteó claramente una serie de cuestiones, como la incompetencia de la Justicia Federal, lo cual lo estamos diciendo en sucesivas veces, ya que creemos a rajatabla que en cuestiones relacionadas como ésta, el habeas corpus, es competente la Justicia provincial”, argumentó la funcionaria.

A la vez, mencionó que “también hemos planteado que todas estas cuestiones son de política sanitaria, como las medidas que permiten y establecen turnos para el ingreso, hasta qué fecha pueden hacerlo y cuándo se suspenden los mismos, ya que esto depende del estado en que se encuentre la pandemia, que va fluctuando; no es inmutable”.

Poder de policía provincial

En un tercer orden, la doctora Zabala precisó: “Hemos sostenido que todas estas decisiones de política sanitaria son cuestiones reservadas al poder de policía de la provincia, que no se ha delegado en la Nación; es privativa nuestra”, poniendo de resalto que “siempre acudimos a todas las audiencias y las citaciones porque la voluntad de la provincia es estar a derecho”.

Explicó que en el caso concreto del ciudadano Diego Daniel Andrés, “el juez determinó que no corresponde la vía del habeas corpus, tal como nosotros lo hemos planteado”, reiterando que “sostenemos que este tipo de acciones no pueden ser para plantear habeas corpus porque no se trata de ningún socavo a ningún tipo de derecho, libertad de circulación que tenga una persona o una restricción de su libertad”, recalcando que “estas medidas que se toman simplemente se hacen con motivo de una pandemia y tienen todo el justificativo de índole legal ante la situación en que nos encontramos”.

“Una vez más, nuevamente, se ha dicho que no existe ningún motivo para hacer lugar al habeas corpus”, significó la fiscal de Estado, recordando que “la provincia ha ganado en todos los lugares donde se nos han hecho planteos de habeas corpus, tanto en la Justicia provincial como en la federal”.

Preocupación

Asimismo, la doctora Zabala advirtió que “también planteamos algo que nos preocupa, lo cual es que este tipo (de acciones) ya se han convertido en ‘aventuras judiciales’, porque se utilizan permanentemente los dos fueros al mismo tiempo: van a la Justicia provincial y a la federal, provocando permanentemente un dispendio de actividad y generan también inseguridad jurídica”.

“Ganamos en todos los fueros, en el provincial y en el federal, y se sigue insistiendo”, apuntó, recalcando que “en este caso nuevamente hicimos todos estos planteos y además dijimos que el presentante ha falseado totalmente los hechos, ya que primero dijo que tenía permiso para salir de la provincia, pero no había pedido en ningún momento el permiso para ingresar. Nadie lo había expulsado”.