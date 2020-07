Leonardo Fernández: “Los diferentes Habeas Corpus rechazados, presionaron al Gobierno para mejorar las condiciones de alojamiento o permitir ingresos”

2

El periodista Leo Fernández Acosta increpó a los referentes del gobierno y al Ministro de Gobierno Jorge González, preguntado “ministro recién se vio una posición bastante determinista, respecto de dividir lo que se plantea desde la justicia , en cuanto a los derechos…, sin embargo esto no es así a la luz de lo que se ha conseguido con los planteos de los diferentes Habeas Corpus ya que los primeros habeas corpus que fueron tramitados por el juez Guillen en primera instancia, Caballero en segunda instancia y Picabea en tercera instancia, donde el planteo era con las personas que estaban haciendo cuarentena hicieron que esto mejorara sustancialmente”.

En el primer Habeas Corpus que rechazó Carbajal, aseguró que las condiciones en la Escuela de Cadetes eran indignas

Continuó aseverando “esto tenía que ver con la calidad de vida, la cantidad de personas por piezas, grupos familiares, las condiciones de los baños, las condiciones de los alimentos.

Si bien se rechazó el habeas corpus eso logró que el gobierno tomara medidas respecto de la calidad de vida, que era según el planteo de algunos jueces “indigna”, esto lo dijo el Juez Fernando Carabajal cuando fue a la escuela de cadetes acompañado por usted (refiriéndose a González) para verificar cual era las condiciones en que estaba esta gente que cumplía la cuarentena, bajo la tutela del estado”.

El segundo Habeas Corpus rechazado permitió el ingreso de 14 personas

Seguidamente relató que un nuevo habeas corpus se presentó en la justicia provincial por personas que estaban varadas en Mansilla y fue rechazado, otro fue presentado ante el juez federal Pablo Morán, también rechazado sin llamar a audiencia lo cual fue criticado por la Cámara Federal de Apelaciones de Chaco, pero que permitió el ingreso de 14 personas.

Y este último rechazado por el juez subrogante Fernando Carabajal pero que tiene consideraciones con respecto a que se transparente las estrategias de ingreso de las personas a la provincia, es decir más allá del rechazo de los habeas corpus en la justicia, estos han hecho que algunas condiciones mejoraran para las personas involucradas”, aseguró.

La provincia ha actuado bajo la presión de la justicia en beneficio de la gente

Dejaron entrar a los 14 formoseños minutos antes de que definiera la Cámara Federal de Apelaciones

Cada Habeas Corpus ha tenido su resultado parecería un partido de fútbol, cuando se rechaza el habeas corpus ganó el gobierno, pero la provincia ha actuado bajo la presión de la justicia en beneficio de la gente como en la Escuela de Cadetes que tenía una mala calidad de vida, ha actuado cuando debía resolver el habeas corpus planteado en la Cámara de Apelaciones permitiendo el ingreso de 14 personas y no de las 22 que estaban varadas “¿no se atiende por qué no todos?”, pero lo ha hecho antes de que hubiera una definición de la Cámara Federal de Apelaciones, observó el periodista.

Ahora Carbajal les da 72hs al gobierno para que informe y transparente como es el ingreso de las personas a la provincia

Y ahora ustedes dicen que el lunes se habilita el ingreso administrado

En este sentido el juez Carbajal le da 72hs al gobierno para que informe y transparente como es el ingreso de las personas a la provincia y ahora ustedes dicen que el lunes se habilita el ingreso administrado de personas, es decir a cada medida judicial que amenazaba la política sanitaria del gobierno hay algún tipo de medida que beneficia a la persona que ingresa, entonces con 2900 formoseños que son los que pretenden ingresar a la provincia, cual es la capacidad real de la provincia en los centros de cuarentena y a cuantos se pueda albergar, preguntó Leo Fernández.

El ministro González fastidiado por que el periodista puso en tela de juicio el relato oficial, interrumpió al comunicador en dos oportunidades y sus pares oficialistas lo apabullaron patoterilemnte para que no pudiera terminar de formular la pregunta que estaba realizando.

González dijo “es una introducción muy extensa para una pregunta tan simple, nosotros tenemos 17 centros de alojamientos preventivos y su capacidad es la que hemos mencionado en más de una oportunidad y el ingreso de personas se realizará conforme a esa capacidad, obviamente esta respuesta va a generar mucha molestia, porque nosotros hemos venido brindando hace 119 días toda la información necesaria al pueblo de Formosa, por eso no entiendo una introducción tan larga para esta pregunta pero bueno para eso están estas conferencias de prensa”.

En definitiva, el ministro maltrató al periodista, no lo dejo concluir la pregunta que -como siempre- no respondió. Le pregunta la hora habla dos horas y responde el estado del tiempo. Una Vergüenza más del autoritario y soberbio Ministro de Gobierno de Gildo Insfrán.

