Papelón: Alberto Fernández bautizó Mercedes Sosa a una radio que ya se llamaba así

El presidente Alberto Fernández anunció, durante el acto por el 204 aniversario de la Declaración de la Independencia, que Radio Nacional Tucumán volvería a llamarse Mercedes Sosa. Lo curioso es que esa radio nunca cambió de nombre.

El presidente fue mal asesorado, o mintió deliberadamente. Es un error garrafal para el funcionario que hizo cometer este error no forzado a Fernández, que quedó como un ridículo ante los datos y hechos que demostraron la mentira del gobierno.

El presidente Fernández comenzó sus palabras recordando que hoy Mercedes Sosa cumpliría 85 años. “Mercedes nació en Tucumán. Sufrió las desventuras de la Argentina, sufrió el exilio, volvió. Siempre tuvo esa voz inmaculada que le escuchamos al cantar el himno”, dijo el mandatario al iniciar el acto y anunció: “A partir de hoy, Radio Nacional volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa, como siempre debió ser”.

La presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, había anticipado en la Comisión Bicameral de Comunicación Audiovisual, que Radio Nacional Tucumán volvería a llamarse Mercedes Sosa y posiblemente haya mal informado al jefe del Estado.

El saliente director de esa emisora, José Ignacio Sbrocco, desmintió al mandatario y publicó en su cuenta de Twitter la foto del cartel de ingreso al edificio, con el nombre de Merces Sosa.

Cartel de ingreso al edificio de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa (Foto tomada el 11 de octubre de 2017)

“Parece que Fernández no tiene nada para mostrar y se dedica a inaugurar obras que ya fueron inauguradas por el gobierno de Mauricio Macri y ahora bautiza Mercedes Sosa a una radio que ya se llamaba así. Por el bien de los argentinos, espero que Alberto Fernández se ponga a trabajar pronto porque el país está muy mal, la gente no tiene para comer, tenemos la tasa de desempleo similar al 2001, no hay reservas en el Banco Central. Está fundiendo al país y se detiene en estas nimiedades como el nombre de una radio del interior”, dijo José Sbrocco.

FUENTE: El Federal Noticias

