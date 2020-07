Suizer: Los formoseños estamos siendo asesinados poco a poco… por el engendro del mal y su inmundo legado

7

Gildo insfrán, ese lamentable engendro del mal y su inmundo legado, manifestado hoy en todos sus secuaces: Ministros, Asesores, Gobernadores, Intendentes, Concejales, allegados y el resto de sus partidarios, han influido en el ASESINATO y MIGRACIÓN de muchos formoseños útiles al crecimiento de la provincia. Y es que desde el inicio de lo que yo llamo “dictadura disfrazada“, los formoseños de bien comenzamos a ser reemplazados por miles de “Hombres Nuevos Formoseños“. Sí; pero de una pésima y muy mala calidad humana.

En Formosa han muerto y también se han ido muchas personas que constituían nuestra cultura, pensamiento y creatividad: Talento Humano, se llama.

Mucha gente buena ha muerto y/o se ha ido en estos lamentables y funestos 25 años de “Modelo Formoseño

El Gildismo destruyó a un pueblo bueno, vivaz y trabajador; gente útil que realizó maravillosas contribuciones a la provincia, cambiándolo en su momento para bien: Personas hacendosas, afanadas, solícitas y honestas como usted o yo, con nuestras familias… Se trata de obreros, empleados, artistas, músicos, profesionales y académicos diversos, gente de todas las áreas, oficios, talentos y profesiones; muchos de ellos buenos médicos, empresarios, docentes de altura y estudiantes de excelente prospecto; y, lamentablemente, pero se han ido, y también se han ido nuestros hijos… En conclusión: Mucha gente buena ha muerto y/o se ha ido en estos lamentables y funestos 25 años de “Modelo Formoseño”.

Sé que lo que diré es incómodo y hasta va a sonar feo, pero quizá lo “ Más Peor” de todo lo anterior es que hemos sido sustituidos por una suerte de “Ciudadanos Porqu….”, en el peor de los retrocesos de la cadena involutiva: vagos, delincuentes, adictos, Criminales; personas de execrable e inferior calaña DE TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES, que han terminado siendo tremendos acomodados, flojos, holgazanes, apáticos, incapaces y manipulables que se venden por migajas.

Tan sólo miremos qué cantidad de esas personas son una cuerda de mediocres que por su mediocridad termina apoyando a un régimen nefasto, apoyando un modelo miserable, que se jacta de un mensaje de “Todos unidos, en Formosa no se rinde nadie“, sin importarles un pito la realidad de los formoseños sumidos en el hambre, andando descalzos, desnudos y con desempleo”, aguantándose la penurias y haciendo pasar hambre, frío y necesidades a sus hijos, para complacer la continuidad del “Modelo formoseño“.

Aún así, tengo esperanzas de cambiar esto, mirando hacia atrás, en la suma de los últimos 25 años, aún hay luchadores presentes, grandiosos independientes que no diezman su vida ni la de sus hijos, ellos son los que la pelean dignamente con la empresa productiva, el arte, el comercio y lo que mas valoro, la sonrisa del buen servicio que un formoseño decente suele presentar a su saludo, muestra de la más humilde y sincera expresión de verdadera sabiduría, ganando afectos y hasta envidias.

Seguro que en la más sencilla obra de mampostería, en otra provincia, un formoseño hace de obrero con bloques, concreto y nuevos sueños por cumplir.

Además de trabajar duro, regidos por la humildad de saberse útiles a sus nuevos patrones, con gran calidad humana y buscando cómo enviar dinero a sus familias, también hay mucho talento fornoseño competente y profesional, que expone obras en museos de arte, se presenta en teatros de fama mundial o trabajan en proyectos científicos.

Y bueno… Creo conveniente cambiar esto y es un reto al futuro, un reto en nombre de todos esos niños, jóvenes y adultos que han muerto en manos del modelo formoseño, por la falta de medicinas y atenciones médicas primarias, durante los últimos 25 años, ¿Cuántos habrían podido llegar a ser trabajadores y empleados productivos decentes; o deportistas, artistas, arquitectos, médicos, abogados, ingenieros, científicos, músicos y hasta empresarios innovadores y filántropos…?

Así las cosas, bajo el pretexto de “Todavía queda mucho por hacer” del Gildismo, a mí no me cierra.. como tampoco me cierra la conducta de la dirigencia opositora que ha oxigenado al régimen desde… ¡ DESDE EL MISMÍSIMO AÑO 1999…!!!

Yo, no creo que debamos empeñarnos en demostrar una falsa e hipócrita disposición a curar nuestras heridas de las enfermedades físicas y emocionales infringidas por el gildismo; y mucho menos ser tolerantes con ellos.

Gildo Insfrán, el más grande Hijo de P… de este país y su legado, abrieron la puerta de la miseria, la ignorancia, el fanatismo, el rencor, el odio y la antipatía, inculcada en no menos de 300.000 “Hombres Nuevos Formoseños”, (digo 300.000 porque no son todos). Y así, bajo este modelo, Hay “Hombres Nuevos Formoseños” que han crecido bajo paradigmas de holgazanería y las limitaciones mentales de la estupidez e ignorancia, para conformarse con una bolsita de alimentos humillante, que les otorga el modelo, disfrazando así el perverso control social bajo el nombre de “Ayuda”,

El “ Hombre Nuevo ”, si es que logra pasar más allá de ser un tonto útil al servicio del “Modelo”, es posible que evolucione, sí; pero a criminales ignorantes que ayudan a mantener la pobreza a lo largo y ancho del país, debido a su carente voluntad para sudarse la frente con honestidad, así como su permanente y floja capacidad para trabajar y apoyar a sus familias con esfuerzo, orgullo y decencia.

El gildismo, además de acabar con la voluntad personal por el trabajo decente, acabó también con las rutas y vías de comunicación para nuestros pueblos y ciudades, sus redes de producción, suministros, comercialización y servicios, convirtiendo toda ciudad, población y colonias, en simples barrios inmundos e inseguros, donde ahora abunda la droga.

En esta casi perfecta miseria, los formoseños son forzados a cambiar su cultura fraterna por odio, fanatismo y resentimiento; la habilidad creativa por destrucción; la inteligencia por atraso; han cambiado la búsqueda de la paz y el talento, lo que para muchos significó la huida permanente de la provincia, la provincia llena de desadaptados a quienes los consume el deseo enfermizo de acabar con todo lo que huela a progreso.

Considero que muchos formoseños fueron movidos, más por un intenso resentimiento social e ignorancia, que por un genuino deseo de superación, y así aquellos que votaron por Vicente Joga, y Gildo insfrán en las veces siguientes, no tienen la menor idea del error cometido, el cual hoy pagamos ( ¡TODOS! ) por igual.

Es en serio: Todos estamos obligados a asegurarnos de nunca olvidar lo que nos ocurre… Y evitar que se repita.

“Si no te interesan los asuntos de tu provincia, estás condenado a vivir bajo las reglas de un grupo de delincuentes, elegidos por tontos. ”

Atte: Un formoseño, asqueado de toda esta barbarie que nos sometido durante estos últimos 25 años maniatados y secuestrados bajo la alcahuetería de unos políticos.

Si… viste, es una mini adaptación a la realidad de Venezuela… ¿Muy parecido no?

Daniel Suizer

