Fernández volvió redondeó, insistió y el Ministro de Insfran, desde la cumbre de su soberbia le respondió: “Eyú lunes”. ¿Era tan difícil la respuesta?

3

428 total views, 2 views today

El incansable y persistente periodista Leo Fernández Acosta, que ya fuera maltratado en varias oportunidades por la mole de egocentrismo patológico del Ministro de Gobierno del gabinete provincial de Gildo Insfran, recibiera el repudió institucional de la corporación de comunicadores Gildistas, y el abucheo de los talibanes comunicacionales del régimen, porhacerles preguntan qué incomodan al “relató provincial”, tras no recibir respuestas y ser interrumpido en la conferencia de ayer, volvió, reformuló, insistió y desde la cumbre de soberbia el Ministro Jorge González, le derivó la respuesta para el lunes.

¿Era tan difícil la respuesta?

El clásico Ejú lunes, que en guaraní se acostumbra cuando le decís a alguien que ahora no podés atenderle, ni después, no importa cuántas veces insista.

“La cara de orto es una bienvenida a este lugar. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien” publicó en Faceboock Leo Fernández Acosta anunciando que iba a insistir en su cruzada en busca de conseguir algún día al menos una respuesta del soberbió ministro de Insfran y el más fiel reflejo de El Modelo Formoseño.

Las redes sociales inmediatamente respaldaron el tesón, el entusiasmo, la perseverancia y profesionalismo del periodista y lo alentaron a seguir insistiendo “algún día te van responder alguna pregunta y te van a dejar de repudiar cada vez que con una pregunta en serio incomodas la montaña de soberbia y el egocentrismo patológico sobre la que hace cumbre lo peor del Modelo Formoseño, la que es fiel síntesis el súper ministro de Insfran”, dijeron.

“Los Ministros Gónzalez e Ibañez junto a la Fiscal Zabala, sumados al taliban Gialluca y al faldero de Edgar Pérez, son de lo peor, pero -paradójicamente- son el fiel reflejo de la esencia de El Modelo Formoseño. Fuerza y a no aflojar, mucha gente quiere saber de que trata?. ¡Acá tampoco se rinde nadie, aunque a vos te toca la peor parte, la de poner el cuerpo para interpelar al iceber de soberbia patologica!!!, lo alentó otro trabajador de prensa.

Leo Fernández fue con la corrección y el profesionalismo que lo caracteriza y se plantó en el cadalso para comunicadores independientes en que se convirtieron las insufribles Conferencias del COVID 19, reformulo, sintetizó e insistió con la pregunta que no le respondió el día anterior e día anterior el Ministro Gónzález, y tampoco le contesto.

Era tan difícil y complicada la pregunta del periodista, que el ministro autocalificado científico, vocero del veterinario que sabe mucho de Pandemia por haber tratado vacas, y apóstol del Dios formoseño, no supo, no pudo responder contestar y lo derivo al lunes para darle la respuesta.

No, no era tan difícil, Leo Fernández Acosta simplemente le había preguntado qué capacidad de alojamiento para hacer las cuarentenas en los centros preventivos tenía la provincia, para responder la demanda de alojamiento de los varados en puerto Eva Perón y los que ya habían pedido permiso para ingresar. No, no era tan difícil la respuesta,pero igual le dijo Eyú lunes.

Que le molestó a González?

Noticia en desarrollo….

Comments

comments