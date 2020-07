“Tengo miedo”: Varado escrachado por González y Copes, desistió de ingresar amedrentado por la terrible persecución desatada desde el Estado

5

1,902 total views, 1,902 views today

Luego de 38 días soportando lluvia y frio al costado de la ruta 11 en Puerto Eva Perón, Chaco, intentando ingresar al territorio provincial para ver a sus tres hijas, el ciudadano Diego Daniel Andrés promotor del Habeas Corpus denegado por el Juez subrogante del Juzgado Federal N° 1 Fernando Carbajal, por temor ante la mafiosa persecución y los autoritarios escraches desatados cruelmente en su contra desde los máximos niveles del Estado provincial, desistió de su intento de ingresar a la provincia por temor por su integridad personal y la seguridad de familia que viven en Pirané.

Diego Daniel Andrés denunció abuso de poder operativos de prensa, utilización de las conferencias del COVID19 y montajes judiciales para escracharlo, injuriarlo, ensuciar su nombre y hasta inventó de cosas para enturbiar la relación con su familia, por lo que con el dolor en el alma luego de soportar las condiciones inhumanas en que estuvo varado 38 días, finalmente por seguridad suya, de su familia y de sus hijas desistió de ingresar a la provincia y retornó junto a sus padres a Sáenz Peña Chaco.

Tengo miedo de pasar y hacer una cuarentena y que me pase algo, o le pase algo a mi familia, hoy tengo miedo, tengo mucho miedo

“Tome la decisión de abandonar esto, porque hay cosas del Gobierno de Formosa que no me gustan, me atemorizan y siento impotencia”, confesó totalmente desvastado Diego Andrés al periodista Nicolás Magaldi que conduce el programa El Show del Problema por Canal 9, “El gobierno trató de ensuciarme, perjudicarme y tengo miedo de pasar y que me pase algo, me amedrentaron, me siento presionado, tengo tres nenas y tengo miedo”, aseguró el mécanico que tiene su familia en Pirané.

“Cuelgo los guantes, me siento mal, mal, no pueden negarte el derecho a estar con tu familia, trataron de ensuciarme por todos lados, buscaron excusas, mintieron, hicieron decir cosas que luego fueron desmentidas, involucraron a mi pareja, no sé qué más quieren, como que se la tomaron personalmente”, lamentó.

“Ya hicieron de todo me injuriaron me difamaron, tengo miedo de pasar y hacer una cuarentena y que me pase algo, o le pase algo a mi familia, hoy tengo miedo, tengo mucho miedo por eso no pasó, tampoco quiero hablar mucho porque tengo mi familia halla”, explicó.

La fiscal de Estado y el Ministro González cometieron abuso de poder, utilizaron toda la fuerza del Estado para escracharlo e injuriarlo, e información policial sobre la vida personal del desterrado para argumentar la negativa de ingreso a la provincia. Una Vergüenza

En su rechazo juez federal subrogante Fernando Carbajal, desestimó las fundamentaciones del Ministro González y de la Fiscal de Estado Etella Maris Zabala utilizando el pretexto de supuesta “violencia de género” y de “domicilio legal”, como argumentación para negarle el ingreso a la provincia a Andrés por no haber realizado el cambio de domicilio.

De igual manera no resultan vinculadas ni vinculables a la presente causa, ni a la decisión judicial que aquí pueda dictarse, la cuestión familiar y los presuntos hechos de violencia de género que han sido introducidos por la Fiscalía de Estado y cuya ponderación me resulta del todo ajena, rechazó el Juez.

Las cuestiones vinculadas al domicilio, real o legal, o las razones personales no motivan prohibir el ingreso

Tal cuestión resulta ajena a este caso.- En puridad las cuestiones vinculadas al domicilio, real o legal, o las razones personales que pueden motivar que una persona quiera ingresar al territorio provincial, no resultan demasiado trascendente ni pueden ser evaluadas, pues lo que constituye materia de interés en esta causa es la legitimidad y legalidad de la medida de restricción al tránsito inter jurisdiccional, pues tal es la materia federal que justifica la intervención de eta magistratura.-

La violencia de genero deben denunciarse en fueros local, y puede tener diferentes penalidades pero nunca el destierro de fuera de la provincia

Siendo ilegitimo ingresar a otro terreno de consideraciones para justificar las restricciones a la libre circulación e ingreso a la Provincia.- La existencia de una causa de violencia de genero puede justificar la prisión del responsable, o una orden de exclusión o restricción, pero no un destierro fuera de la jurisdicción territorial de la Provincia y reitero que tal medida solo podría ser adoptada por el Juez provincial que interviene en el caso, pero no puede vincularse legítimamente como cuestión vinculada al ingreso a la provincia de las personas, pues ello implica desnaturalizar el poder estatal fundado – exclusivamente – en cuestiones de índole sanitaria.-

Y no puede perderse de vista que, “estas medidas constituyen indudablemente, medidas restrictivas de la libertad personal, no debiendo recurrirse a ningún tipo de sofisma o artilugio retorico que encubra esa afectación del derecho individual”, dijo Carbajal.

El juez le dio 72 horas a la mesa del COVID para hacer públicos los criterios generales para otorgar los ingresos, y se le notifique a Andrés, la fecha de ingreso a la provincia.

Comments

comments