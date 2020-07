Zárate: Insfran convirtió al gobierno en una Unidad Básica, todo lo que toca partidiza y aprovechó la Pandemia para mostrar su perfil más autoritario

276 total views, 276 views today

En Formosa todo se ha confundido mucho, hoy el gobierno es una unidad básica, todo lo que toca partidiza. No tienen un plan para salir de la cuarentena. Alberto Fernández es peor que Gildo y estamos siendo presas de esto, no podemos salir.

El diputado provincial Osvaldo Zárate, informó acerca del trabajo de la oposición en estos tiempos de pandemia para acompañar “más que nunca” a los formoseños y buscar los medios con el fin de solucionar muchos de los problemas que padecen.

“Durante todo el año hacemos muchos trabajos, estamos en la parte legislativa, en esta época de pandemia hemos estado en todos los lugares que se han podido ver por las redes sociales, en los reclamos de la gente que quiere ingresar donde muchos de ellos están encabezados por gente de la oposición y el gobierno cada vez que ataca lo hace a la oposición, no ataca individualmente a las personas sino que a nosotros, son sindica como que somos los que estamos siempre detrás del reclamo de la gente, advirtió.

Qué costaba poner en Mansilla o en Villa Escolar un lugar donde hagan la cuarentena?

La mayoría de las infracciones que hay en este tiempo de pandemia las tenemos nosotros, tampoco se trata de ponerse en víctima porque para eso estamos, para hacer lo que tenemos que hacer y bancarnos lo que tenemos que bancarnos, a mi no me toca eso de que no hacemos nada porque todo lo contrario, hacemos lo que se puede en una provincia donde se aprovechó la pandemia para ejercer el rol autoritario que tiene este gobierno en todos los ámbitos, la gente no se puede manifestar, no pueden ingresar a la provincia, la Legislatura un poco se sacudió este tiempo a través de algunas sesiones pero el Poder Judicial está parado y hay un abuso de poder en este marco de pandemia”, comenzó diciendo.

Asimismo al ser consultado sobre si al participar de una marcha o banderazo le “sacan” protagonismo a la gente, expuso que “si no vamos van a decir que la oposición no fue, que no acompañó, nunca vamos a conformar a todos pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, nosotros vamos a estar porque estamos de acuerdo con el reclamo y la gente también tiene que manifestarse, no creo que esté vedada la participación de la oposición en estos temas, todo lo contrario, la gente tiene que participar y los primeros que tienen que estar son los de la oposición porque nosotros somos los representantes del pueblo y el pueblo nos paga bien para que estemos en todos estos lugares inclusive debemos ponernos delante de la bala si hace falta”.

En cuanto a lo manifestado desde el oficialismo, de que la oposición realiza una “operación mediática” en su contra con el tema de los varados, Zárate aseveró que “nosotros estamos con el reclamo de ellos porque son formoseños y creemos que deben ingresar a la provincia, lo que pasa es que ante la complicación permanente del gobierno queda en evidencia quienes no quieren que estos formoseños ingresen.

Qué costaba poner en Mansilla o en Villa Escolar un lugar donde hagan la cuarentena? ya que hay una escuela y un centro deportivo muy grandes, ellos son formoseños que se fueron de acá a trabajar a otro lugar porque acá no hay trabajo, el gobierno nos culpa de la ‘operación mediática’ pero estamos en una época donde a la comunicación cualquiera la maneja, uno puede estar en un canal nacional de acuerdo a información que tengan en dos minutos, hay todo un esfuerzo que hizo esta gente y también la oposición apoyando algunas cosas, llevando alguna ayuda, eso hizo que el gobierno pueda rever su posición, es grave lo que les pasa con esto porque llevan 30 o 40 días esperando para entrar, se inscriben en la página del gobierno y el trámite no sale nunca, todo esto hace que haya un cóctel peligroso, la gente quiere venir a su provincia y no puede ingresar, no solo en Formosa, el país se ha declarado en rebeldía porque hay muchas provincias donde no se puede ingresar, no se puede circular en el territorio, a mi me molesta mucho que nos revisen a cada rato en cualquier lugar de la ciudad, esto es anticonstitucional, están como relegados nuestros derechos, hay que empezar a salir de esto, la gente lógicamente tiene que cuidarse, el formoseño tiene que saber cuáles son sus obligaciones y no puede ser que tengamos un retén a cada rato pidiéndonos documentos para ver a dónde vamos y a qué, me parece que está mal o yo estoy mal o no lo entiendo o el gobierno está exagerando las medidas de seguridad”.

Asimismo opinó que “yo no veo que el gobierno provincial tenga un plan para salir de la cuarentena, está metido en la pandemia, Alberto Fernández es peor que Gildo y estamos siendo presas de esto, no podemos salir, en Formosa no tenemos circulación viral, según el gobierno tiene controlada la pandemia y entonces se debe empezar a abrir la actividad económica, incluso el plan que tienen de ingresar otros formoseños me parece bien, por lo menos esa idea nos alienta, por ahí tiene que ser, tenemos que empezar a salir de esto, no podemos estar en cuarentena permanente, yo no veo que el 17 de julio tengamos más días de cuarentena como la de ahora, esto es lo grave, me parece que no hay un plan o por lo menos no se ve”.

Respecto a las criticas que aseguran que la oposición no está a la altura para escuchar los problemas de la gente, el legislador provincial se defendió. “Nosotros vamos a las manifestaciones, fuimos al banderazo porque creemos en el reclamo nacional, eso no significa que es lo único que hacemos, en cuanto a que tenemos que hacer cosas por la gente nosotros somos la oposición y la gente nos dice las cosas que tenemos que decirle al gobierno, si tenemos que hacer algunas que excedan nuestras facultades siempre lo estamos haciendo, nosotros por ejemplo no tenemos un predio para hacer asistencialismo permanente como hace el gobierno, pero sí tratamos de colaborar, de estar siempre al lado de la gente, esa es nuestra función, como legisladores no podemos por ejemplo arreglar una calle porque no tenemos los medios, no es tener una olla popular de forma permanente porque no tenemos los medios, pero sí colaborar en todo lo que nos pida la gente, los roles están sacados de su contexto, un concejal de la ciudad de Formosa no puede arreglar una calle, sí puede colaborar en poner un par de luminarias, nosotros no tenemos los medios para hacer lo que una persona quiere, pero ayudamos y en ese sentido tengo que rescatar a mis correligionarios que siempre están y no de la boca para afuera, sino que del bolsillo para afuera muchos de ellos”.

En relación a si ya se vienen preparando para las elecciones legislativas del año que viene, contó que “primero vamos a tratar de mantener unido este frente que hemos conformado con el PRO, con el MID, con todas las fuerzas que estamos en Formosa, tratando de construir un espacio mucho más grande que el que tenemos ahora, no va a ser tan fácil porque el gobierno va a salir con todo y no es que Insfrán quiere derrotar a la oposición, él quiere matar a la oposición por eso primero vamos a resistir a todo como lo hemos hecho durante este tiempo, la gente sabe bien cuál es nuestro rol, lo que les molesta es que cuando tenemos que ladrar no ladremos, yo a esa critica la acepto, yo parto en decir todo lo que la gente me comenta en los barrios, en las redes, a través de mensajes, nosotros somos la voz de aquellos que no se animan, que no pueden o que tienen miedo, a veces no somos lo que ellos pretenden pero siempre tratamos”.

De la misma forma aseveró que desde el frente “nunca regalan candidaturas”, pero reconoció que es difícil competir con todo el aparato del oficialismo que ya lleva más de 20 años. “Nunca en la oposición se regalan las candidaturas, de hecho, lo que hacemos es ofrecer candidaturas de nuestro espacio para personas que tengan ganas, que nosotros veamos que son el perfil que necesitamos, que sobre todo tengan ganas de estar en un espacio político, a esas personas que tienen esa posibilidad por ahí les ofrecemos candidaturas pero también nos defraudan muchas, la gente sigue estando en el espacio y el poder no se toma, se construye de a poco, no se puede ganar una elección trabajando tres meses antes, hay que trabajar años”, indicó.

Además sostuvo “nosotros presentamos nuestros candidatos en todos los cargos, por ejemplo para intendentes he acompañado a muchos desde el 85 hasta hoy y en muchos de los casos algunos estuvieron cerca, otros ganaron, otros pegaron en el poste, muchos pusieron la cara para ser candidatos pero quizás alguna oportunidad se perdió, todos lo hacen con convicción que es lo importante en la política, creo que nuestros candidatos han tenido convicciones tanto en las buenas como en las malas, siempre en la oposición tocan las malas, estamos de examen, nunca estamos de clases, cada vez que tenemos que ir a un lugar somos los peores, no tenemos el dinero del gobierno que tiene una plata inmensa que se gastan en campaña, lo han hecho en Formosa con sus candidatos poniendo una fortuna, con seguridad unos 4 millones de dólares habrán gastado en la última elección para intendente. Con nuestros candidatos que son sencillos, que no tienen dinero, que hacen política con dinero propio y no la del estado, uno dirá que así es difícil llegar y para nosotros sí, por eso es importante cuando se habla del financiamiento de los partidos políticos, convicción es lo que hay que tener y nuestros correligionarios siempre han tenido”.

Para culminar dijo “En Formosa todo se ha confundido mucho, hoy el gobierno es una unidad básica, todo lo que toca partidiza , acá en toda la administración pública si uno no tiene una recomendación no entra, esto hace que se partidice la gestión del estado y esto es lo que la gente ve como normal, si en algo reconozco a Gildo es que es mago porque todo lo anormal lo hace parecer normal, no es normal que la gente pida recomendación para entrar a un trabajo cuando en realidad deben hacerlo por capacidad, la mayoría de los cargos se distribuyen de acuerdo al color político, empobrecen y envilecen el trabajo genuino de los formoseños y el estado se convierte en el gran dador de servicios sociales y todos comen de la mano del estado, pasa en la salud, cooperativas, pensiones, educación, eso para la gente el gobierno hace parecer como normal pero es anormal, este modelo no sirve en el sur del país porque hay trabajo genuino, empresas, empleo privado, fábricas, emprendimientos”.